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男月收4萬「1年存下36萬」！在台灣薪資等級曝光　存錢王牌是這張

▲由於現在受薪階級的薪資普遍讓人不滿意，因此小資族怎麼存錢、理財一直都是非常重要的課題。（示意圖／取自Pixabay）
▲由於現在受薪階級的薪資普遍讓人不滿意，因此小資族怎麼存錢、理財一直都是非常重要的課題。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然連續多年調漲基本工資，但對於已經領超過基本工資的小資族來說，實際並沒有調漲薪水的感覺，在這薪水有限的情況下，小資族怎麼存錢、理財一直都是非常重要的課題。近日，就有網友分享自己在一年內存下36萬元台幣，好奇詢問這樣在台灣什麼等級，貼文引起網友熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「一年雖然沒有賺很多，每個月薪水+股利+銀行利息，大概就4萬而已，加上年終有1萬6，加起來大約一年賺48萬，不過吃用都是家裡支出，每月給父母五千，今年存了36萬台幣，沒有買房，只有10年的老機車，在台男之間算是蠻強的等級吧？

▲英國有女子大學中輟，卻在35歲時存到100萬英鎊，實現財富自由的退休生活。（示意圖／取自 pixabay ）
▲網友分享自己年收入大約48萬，不過卻能夠存下36萬元，相當驚人。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，不少網友紛紛回應「月存三萬到底怎麼做到的」、「繼續努力，存個五年就有頭期款了」、「月存三萬是真的很強.....在台灣很頂了」、「我月收入七萬都不能存三萬了，住家裡果然真的是王牌」、「住家裡果然還是最頂的，想回老家了」、「至少贏60%的人」。

事實上，按照行政院主計處「薪情平台」輸入資料比較，雖然年薪48萬還不到台灣受雇勞工的PR值一半，但是該網友因為住在家裡，省去租屋費用、飲食開銷等等，卻能月存3萬，遠比受薪階級PR值更上面的上班族，擁有更多活用的金錢。

▲年收入48萬其實還不到台灣勞工受雇PR值的一半，不過該網友的活用金錢部分，卻遠勝很多薪水比自己高出不少的人。（圖/行政院主計處薪情平台）
▲年收入48萬其實還不到台灣勞工受雇PR值的一半，不過該網友的活用金錢部分，卻遠勝很多薪水比自己高出不少的人。（圖/行政院主計處薪情平台）
《NOWnews》也採訪來台北工作10年的陳先生，透露自己月收入55K，租房花掉12K，加上伙食費用、交通費以及各式花費下來，一個月能夠存到2萬元已經是極限。陳先生也笑說「我到現在都還在搭捷運不敢買車，家鄉的同學們都住家裡，很多都已經買車，差距還蠻明顯的」。

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