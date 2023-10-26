男月收4萬「1年存下36萬」！在台灣薪資等級曝光 存錢王牌是這張
台灣雖然連續多年調漲基本工資，但對於已經領超過基本工資的小資族來說，實際並沒有調漲薪水的感覺，在這薪水有限的情況下，小資族怎麼存錢、理財一直都是非常重要的課題。近日，就有網友分享自己在一年內存下36萬元台幣，好奇詢問這樣在台灣什麼等級，貼文引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「一年雖然沒有賺很多，每個月薪水+股利+銀行利息，大概就4萬而已，加上年終有1萬6，加起來大約一年賺48萬，不過吃用都是家裡支出，每月給父母五千，今年存了36萬台幣，沒有買房，只有10年的老機車，在台男之間算是蠻強的等級吧？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「月存三萬到底怎麼做到的」、「繼續努力，存個五年就有頭期款了」、「月存三萬是真的很強.....在台灣很頂了」、「我月收入七萬都不能存三萬了，住家裡果然真的是王牌」、「住家裡果然還是最頂的，想回老家了」、「至少贏60%的人」。
事實上，按照行政院主計處「薪情平台」輸入資料比較，雖然年薪48萬還不到台灣受雇勞工的PR值一半，但是該網友因為住在家裡，省去租屋費用、飲食開銷等等，卻能月存3萬，遠比受薪階級PR值更上面的上班族，擁有更多活用的金錢。
《NOWnews》也採訪來台北工作10年的陳先生，透露自己月收入55K，租房花掉12K，加上伙食費用、交通費以及各式花費下來，一個月能夠存到2萬元已經是極限。陳先生也笑說「我到現在都還在搭捷運不敢買車，家鄉的同學們都住家裡，很多都已經買車，差距還蠻明顯的」。