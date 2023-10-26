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麥當勞「遊戲區全拆光」！他路過驚：這縣市還有　童年現況曝光

▲麥當勞兒童遊戲區現在幾乎都已經拆掉或者暫停使用，是不少人的童年回憶。（圖/路上觀察學院）
▲麥當勞兒童遊戲區現在幾乎都已經拆掉或者暫停使用，是不少人的童年回憶。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

麥當勞的兒童遊戲區肯定是很多人的童年回憶，不過自從過去幾年疫情暫停開放之後，加上兒童受傷的爭議，現在已經許多麥當勞都拆除遊戲區。不過，近日卻有網友分享，自己意外看到有麥當勞竟然還保留「大型遊樂設施」，讓他感到非常驚訝，沒想到卻釣出不少家長起底6年前的事蹟，引起廣大討論，直言「關掉也是剛好！免得又有恐龍家長」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「還以為全部都已經拆光了」只見貼出的照片，一間麥當勞從外觀看，兒童遊戲區竟然還存在，許多人應該是有數年沒有看過這個大型遊樂設施，而照片也立刻被在地人認出，表示該間麥當勞位於台南中華西路，「目前沒拆但是不能玩，變裝飾」。

▲麥當勞兒童遊戲區現在幾乎都已經拆掉或者暫停使用，是不少人的童年回憶。（圖/路上觀察學院）
▲麥當勞兒童遊戲區現在幾乎都已經拆掉，台南中華西路麥當勞門市罕見還保留遊樂設施，不過沒有開放使用。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，不少人都相當懷念「......好想要再玩溜滑梯哭哭」、「小時候超級喜歡玩這個，回憶都不見了很難過」、「我是爸媽我才哭，遛小孩的地方都沒了」、「以前一直夢想以後要帶我的小孩去吃麥當勞玩溜滑梯，結果我小孩生了，麥當勞也沒溜滑梯了」；而也有不少人表示「到底為什麼要拆光.....是因為那對消防夫妻嗎？」、「疫情之後轉型加上之前消防夫妻的事件，乾脆就全部關了吧」、「消防夫婦是主因，但疫情後的消費型態改變，關了也罷的感覺」。

而眾人所指的消防夫妻事件，是在2017年3月時，一對消防夫妻蔡先生、黃小姐帶5歲的兒子到麥當勞某家分店用餐，兒子在攀爬溜滑梯時摔傷骨折，結果該消防夫妻利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑1年2月，後來台灣高等法院開庭時，蔡稱遭長官施壓，麥當勞律師則出示蔡「逼死他們」的對話，高院認定夫妻藉勢藉端勒索財物，分別加重為6年5月、5年2月徒刑，夫妻已上訴最高法院。

檢方起訴原因指向蔡男向麥當勞主管表明身分，利用職務上列出麥當勞各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中，索賠7千多萬元，蔡男揚言若不答應，將對外公布或檢舉，之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

▲麥當勞兒童遊戲區是不少人的回憶，不過現在幾乎門市都已經拆除，或者停止開放使用。（圖/麥當勞google評價）
▲麥當勞兒童遊戲區是不少人的回憶，不過現在幾乎門市都已經拆除，或者停止開放使用。（圖/麥當勞google評價）

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