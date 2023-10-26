麥當勞「遊戲區全拆光」！他路過驚：這縣市還有　童年現況曝光

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貼文曝光後，不少人都相當懷念「......好想要再玩溜滑梯哭哭」、「小時候超級喜歡玩這個，回憶都不見了很難過」、「我是爸媽我才哭，遛小孩的地方都沒了」、「以前一直夢想以後要帶我的小孩去吃麥當勞玩溜滑梯，結果我小孩生了，麥當勞也沒溜滑梯了」；而也有不少人表示「到底為什麼要拆光.....是因為那對消防夫妻嗎？」、「疫情之後轉型加上之前消防夫妻的事件，乾脆就全部關了吧」、「消防夫婦是主因，但疫情後的消費型態改變，關了也罷的感覺」。
而眾人所指的消防夫妻事件，是在2017年3月時，一對消防夫妻蔡先生、黃小姐帶5歲的兒子到麥當勞某家分店用餐，兒子在攀爬溜滑梯時摔傷骨折，結果該消防夫妻利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑1年2月，後來台灣高等法院開庭時，蔡稱遭長官施壓，麥當勞律師則出示蔡「逼死他們」的對話，高院認定夫妻藉勢藉端勒索財物，分別加重為6年5月、5年2月徒刑，夫妻已上訴最高法院。
檢方起訴原因指向蔡男向麥當勞主管表明身分，利用職務上列出麥當勞各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中，索賠7千多萬元，蔡男揚言若不答應，將對外公布或檢舉，之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。