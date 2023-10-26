李善均吸毒還包養酒店女！29歲小三走毀滅路線「抖出GD也吸毒」
韓星李善均日前被爆出吸食多種毒品，還和聲色場所女經理有染，拿500萬元片酬包養小三，形象全面崩毀，沒想到，仁川警察廳才準備傳喚他到案說明，昨（25）日又確認前南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、本名權志龍）涉嫌染毒，雖然兩案沒有直接關連，但供出GD的也是該名29歲酒店女經理。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，首爾仁川警察廳9月得到江南一家聲色場所的毒品情報，經過調查獲得在店內擔任經理的29歲女子證詞，女經理除了坦承李善均常到自己家裡一起吸大麻和其他毒品，還舉報GD也有染毒。
此前，仁川警察廳證實，除了李善均以外，的確還有其他藝人涉嫌吸食毒品，正在進行立案前的調查，至於藝人身分不願多作說明，只知道是知名度很高，「確實在調查其他涉嫌吸毒的知名藝人，不過偵查不公開，沒辦法透露細節」，怎料，該藝人居然就是韓流巨星GD，震撼娛樂圈。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995