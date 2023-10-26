八年級生的優勢出現！「工作不順超敢離職」 2原因曝：很有道理
每個時代的背景環境都不太相同，也因此每個階段出生的人就會有不同的特質，例如過去廣稱1990年代後的「草莓族」等等。不過，近日就有網友討論，發現很多8年級生非常勇敢，非常勇於表達自己的想法，在工作上如果遇到不順，也很敢提出離職，好奇背後原因，引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「發現現在很多八年級的人很敢說話，如果在工作上不順利的話也非常敢提離職，有看過八年級生被長官唸了幾句，或者公司偶爾加班，心情不爽就直接提離職了，想問一下為什麼八年級生可以這麼勇敢？」
貼文一出，不少網友點破兩大原因，分別許多人都當「躺平族」，不想委屈自己；除此之外八年級的爸媽「有些財力非常雄厚」，並不缺錢「都當躺平族了，幹嘛委屈自己做不喜歡的工作」、「只要生活過得去就好，不婚不生不買房的人，誰要當奴隸」、「家裡有錢的八年級生不少吧，反正一樣可以躺平」、「八年級爸媽幾乎都有房子，壓力相對小很多吧」。
而所謂的「躺平族」，是近年在中國流行的文化，就是不買房、不買車、不結婚、不生小孩、不求上進等原則，只想過一天算一天，最近在台灣也吹起這股風潮，尤其不少八年級生講求「精緻窮」，有很多年輕人明明收入不高，但是卻很喜歡買名牌、天天吃好料拍照打卡，對外營造出自己高質感的生活，到頭來只不過是個「落魄貴族」，又稱「精緻窮生活」，成為在八年級這代出現的特殊情況。