一人中風全家有事！醫曝「8大危險因子」　90%中風可避免　　　　

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針對腦中風原因，台灣腦中風學會常務理事陳龍醫師說，造成腦中風有8大危險因子，包含高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及家族史等。
成大醫院神經科主治醫師蘇慧真則說，除了用藥控制三高外，生活習慣的控制也很重要，但病人常忽略或無法徹底執行戒菸、規律運動等健康行為，因此日後仍恐出現嚴重的血管狹窄，甚至再次中風。
此外，蘇慧真強調，由於病人與家屬的飲食、生活習慣相似，即使沒有家族史，患者家屬也應注意自身健康狀況，醫護人員也會提供家屬疾病相關衛教資源，以降低家人暴露相同危險因子導致中風的風險。
為加強預防腦中風，國民健康署在今(2023)年與台灣腦中風病友協會合作，在醫院試辦醫師看診時對病人及家屬都評估腦中風8大危險因子，並由診間醫師、護理師、營養師團隊依照評估結果提供個人化健康指導，提醒就醫或安排轉到營養、戒菸門診，除增進醫病間溝通，也促使民眾加強自主管理健康，目前收案已超過500人，而從已完成的前、後測結果分析，參加者的血脂、血糖及血壓等數值皆有改善。
國健署提醒，家人若有腦血管疾病，其他成員也得提高警覺，一起改善生活作息、飲食型態，對於預防中風將有莫大助益。
🟡預防腦中風注意事項
📍不吸菸。要善用戒菸門診或撥打免費戒菸專線(0800-636363)等服務資源。
📍控制體重，避免肥胖。多攝取蔬菜及高纖食物，每天進行30分鐘以上中等強度的身體活動(過程中無法同時與人輕鬆談話)。
📍注意血壓、血脂、血糖，定期健檢。
📍若發生心跳不規律或不明原因胸悶、心悸、容易疲倦等症狀，應及早就醫。
📍微笑時臉部兩邊不對稱，或舉手時有一隻手會垂下來，或連「你好」都無法說清楚，當發現任一情形，儘速撥打119並記錄發生時間，以把握搶救腦中風黃金時間。