李泳知又要來啦！她還發表「愛台灣超長心得」　11月桃園火球祭見

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今年火球祭主題為「Rockin’ Wonderland（搖滾遊樂園）」，李泳知分享：「我很喜歡遊樂園，以前在拍攝選秀節目《高等Rapper 3》時，曾經有包場過整座愛寶樂園，真是像電影一般的體驗，因為非常大手筆包場，旋轉木馬也只有我們能坐，所以那時心情超好的。」她更透露：「我覺得遊樂園一定要有旋轉木馬，因為旋轉木馬是遊樂園的象徵，即使有很多像是雲霄飛車這種極限遊樂設施，但『旋轉木馬』還是像遊樂園的門面一般的存在。」
李泳知也和喜歡她的樂迷開心喊話：「我們跨越國境的全體粉絲們，我真的非常非常想念大家！那種跟語言不同的人們『心靈相通』的感覺真的讓我很激動、興奮，所以很想趕快再次感受到這樣的心情，我們很快就要見面了，我一定會用心準備，把我最好的面貌全部打包好帶去給大家，加油！」
李泳知過去因拿下饒舌選秀《高等Rapper 3》、《Show me the money 11》優勝出名，隨後主持《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》等綜藝，節目中率真又搞笑的個性，深受海內外網友喜愛，許多一線藝人包含BTS成員JIN、BLACKPINK成員Jisoo都願意上她的節目，討人喜愛的程度可見一斑。
李泳知今年因為錄製節目《Biong Biong地球娛樂室2》前往印尼峇厘島，入境當地時，海關看到她的工作簽證便詢問職業，李泳知居然回答：「南韓文化總統。」讓工作人員好氣又好笑，紛紛拜託她「不要鬧」，李泳知就解釋：「我會這樣回答，是因為他問我是不是跟BTS一樣紅，我當然毫不猶豫回答『Yes』！」結果海關竟要求李泳知給出IG帳號，2人就在入境審查當下「互相追蹤彼此IG」，趣聞掀起熱烈討論。
日本樂團TOTALFAT於2000年成立，由Jose、Bunta、Shun組成，他們與「滅火器樂團」主唱楊大正曾合作過〈We’re Gonna Make a Bridge〉，並在2019年來台擔任滅火器《海上的人十週年》巡演的特別嘉賓。疫情後即將來台，他們熱情表示：「真的很期待再次與台灣歌迷見面，也迫不及待跟我們的兄弟滅火器喝酒敘舊了！」
2023 「FireBall Fest. 火球祭」資訊：
時間：11月25日（六）、11月26日（日）
地點：樂天桃園棒球場
陣容：
滅火器Fire EX.、10-FEET（日本）、李泳知（韓國）、envy（日本）、The BONEZ （日本）、血肉果汁機、美秀集團、宇宙人、鄭宜農、國蛋GorDoN、 TRASH、大象體操、康士坦的變化球、TOTALFAT （日本）、Silica Gel（韓國）、怕胖團、勸世三姊妹、圖騰樂團、海豚刑警、JADE、芒果醬 Mango Jump、EmptyORio、百合花、周自從、SmashRegz feat. BRADD、隨性、KoOk 庫克、Skaraoke、A_Root同根生、粗大Band、胖虎、夕陽武士、普通隊長、Robot Swing、Yokkorio、DJ MR.GIN、黃浩庭、SHOOTUP、絕命青年
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