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洗刷七期犯罪天堂污名　議員籲嚴格把關工商登記

▲議員陳文政指出，七期重劃許多詐欺、博弈、洗錢等刑事案件，都是在七期破獲，他要求經發局應從工商登記時就嚴格把關(圖／柳榮俊攝2023.10.26)　
▲議員陳文政指出，七期重劃許多詐欺、博弈、洗錢等刑事案件，都是在七期破獲，他要求經發局應從工商登記時就嚴格把關(圖／柳榮俊攝2023.10.26)　

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會今(26)日進行財政經發業務質詢，市議員陳文政質詢指出，台中市七期近年來層出不窮的博弈、詐騙、洗錢、甚至製毒等犯罪事件，被冠上了「七期」等於「犯罪」的形象，戒備森嚴的高級商辦，更成為了國內外不法份子開設公司行號的熱門選擇。他要求經發局應從工商登記時就嚴格把關，不要讓不法份子在台中落地生根。

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陳文政說，102年至110年間，台中市公司家數從達81684家增加到113762家，增加3.2萬家；相同年間，西屯更增加了5430家。這8年來，每六間新的公司，就有一間在西屯。同時，也有許多詐欺、博弈、洗錢、甚至製毒等刑事案件，都是在七期破獲，也讓光線亮麗的七期，蒙上了犯罪天堂的污名。


陳文政指出，不法份子看準七期豪宅商辦林立，且多數門禁管理森嚴，成為了設立據點的熱門選擇。不只台灣其他縣市的不法份子入主七期，就連韓國、日本犯罪集團，也都選擇七期作為跨海犯罪的據點，不但影響台中治安，更嚴重影響台中的形象，台中市政府也在七期，七期卻治安事件頻傳，令人難以接受。


陳文政表示，市府經發局應該從工商登記時，就先做好第一層把關。他以雙北為例，為了杜絕業者掛羊頭賣狗肉非法聚賭，已不核准以麻將社、棋藝社、棋牌社等名稱申請商業登記。台中針對這些以網路公司、娛樂事業公司為名的非法組織，也應該祭出工商登記管制，並與警察局、都發局、消防局等局處強化聯合稽查，讓不法份子「不方便」，才能離開台中、離開七期，洗刷台中七期犯罪天堂的污名。


經發局表示，行政院自98年4月13日起廢除營利事業統一發證制度，公司及商業設立審查改採「登記與管理分離」制度，但基於公共安全，經發局核准公司及商業設立登記時，仍會一併副知建築管理、消防、衛生等相關單位加強審查，對於特定行業更將跨局處會審及現勘，藉由源頭管制降低不肖業者合法登記掩蓋非法的風險。


經發局強調，公司商業行為應恪遵法令規定，若有違法情事必將依法辦理，若業者遭勒令歇業，經發局也將廢止其公司或商業登記。

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