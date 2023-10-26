洗刷七期犯罪天堂污名　議員籲嚴格把關工商登記

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陳文政指出，不法份子看準七期豪宅商辦林立，且多數門禁管理森嚴，成為了設立據點的熱門選擇。不只台灣其他縣市的不法份子入主七期，就連韓國、日本犯罪集團，也都選擇七期作為跨海犯罪的據點，不但影響台中治安，更嚴重影響台中的形象，台中市政府也在七期，七期卻治安事件頻傳，令人難以接受。
陳文政表示，市府經發局應該從工商登記時，就先做好第一層把關。他以雙北為例，為了杜絕業者掛羊頭賣狗肉非法聚賭，已不核准以麻將社、棋藝社、棋牌社等名稱申請商業登記。台中針對這些以網路公司、娛樂事業公司為名的非法組織，也應該祭出工商登記管制，並與警察局、都發局、消防局等局處強化聯合稽查，讓不法份子「不方便」，才能離開台中、離開七期，洗刷台中七期犯罪天堂的污名。
經發局表示，行政院自98年4月13日起廢除營利事業統一發證制度，公司及商業設立審查改採「登記與管理分離」制度，但基於公共安全，經發局核准公司及商業設立登記時，仍會一併副知建築管理、消防、衛生等相關單位加強審查，對於特定行業更將跨局處會審及現勘，藉由源頭管制降低不肖業者合法登記掩蓋非法的風險。
經發局強調，公司商業行為應恪遵法令規定，若有違法情事必將依法辦理，若業者遭勒令歇業，經發局也將廢止其公司或商業登記。