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民宿徵工務月薪28K！24小時待命「加班費60元」　14項超扯條件曝

▲近日一名民宿業者的徵才貼文刷新網友認知，只見該民宿正在招募工務，月薪28K含勞健保，但工作條件卻洋洋灑灑列了14項。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日一名民宿業者的徵才貼文刷新網友認知，只見該民宿正在招募工務，月薪28K含勞健保，但工作條件卻洋洋灑灑列了14項。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

低薪成了台灣社會中常見的現象，但近日一名高雄民宿業者的徵才貼文卻刷新網友認知，只見該民宿正在招募工務，月薪28K含勞健保，但工作條件卻洋洋灑灑列了14項，其中包含24小時待命、加班費一次60元等誇張要求，讓網友們全看傻喊：「這薪水連猴子都不去好嗎？」 

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該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，他表示在求職社團看到有高雄民宿業者在徵求工務，開出的條件為月薪28K含勞健保，工作內容包含油漆補漆、6棟民宿巡房、檢查設備、備品盤點、使用Excel等。 

另外，業者列出求職條件中，除了要會開車、會使用電鑽工具、會換坎燈燈泡接線，還特別要求必須24小時待命，以便客人有臨時狀況，晚間7時後出勤一次算加班費60元。另外休假也要能找得到人，出勤一次算加班費100元。 

▲原PO看到一間民宿正在招募工務，月薪28K含勞健保，但工作條件卻洋洋灑灑列了14項。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
▲▼該民宿求才條件包含24小時待命、加班費一次60元等誇張要求，讓網友們全看傻喊：「這薪水連猴子都不去好嗎？」 。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
▲原PO看到一間民宿正在招募工務，月薪28K含勞健保，但工作條件卻洋洋灑灑列了14項。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
這讓原PO看傻直呼，「28K請一隻什麼都要會還要24小時待命的猴子，這薪水連猴子都不去好嗎？難怪旅宿業會黑不是沒原因的，這徵人文再一刷新旅宿業的下限是無極限」。 

貼文曝光後也引起熱議，網友們紛紛留言「有6棟民宿的人，給這種薪水」、「美金嗎？ 就算美金我也不想考慮」。勞工局目前已經在調查該間民宿業者，該篇貼文也已被刪除。 

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