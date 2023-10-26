momo購物雙11優惠來了！超低價加碼多「這1天」　下單抽百萬汽車

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網購已經是日常，疫情後80%民眾都有網購經驗，而雙11是網購年度大檔期，各品牌都會加碼促銷。富邦媒總經理谷元宏表示，根據momo自家平台統計，11/11 當日平台的人數是平常四倍多，也因此造成不少物流壓力，因此今年強打「雙主峰」，在11/1和11/11祭出低價，希望可以做到導流的效果，降低物流壓力。關於今年業績，谷元宏樂觀看待，統計1~10月的YOY都還有正成長，對於今年雙11則有高度期待。此外，在旅遊的興盛的狀態下，預料今年行李箱、流行服飾會有特別高的成長。
momo 雙11 優惠活動
雙優惠高峰: 為讓消費者心動就能馬上「購」，今年特別限時升級「優惠雙高峰」， 11/1活動開跑首日就有豐富的好康豪禮拿不完，11/11回饋力道也精采絕倫；11/2至11/10「品類日」天天輪番登場，超值商品優
雙大獎: 11/1-11/11活動期間不限金額下單，當日可登記抽Ford focus wagon汽車，每人每日限登記一次。加碼總價突破200萬的旅行票券
雙組隊：賺全站最高23%，組隊最高3%回饋，28家銀行最高20%。活動時間有兩坡段，分別為10/23-11/1和11/2-11/11。
雙重折扣：momo卡2,500大品牌、最高回饋8%無上限、350大品牌神券免費領。11/1-11/11全站刷momo卡享筆筆回饋4%無上限，指定2,500大品牌加碼至8%回饋無上限。
雙享送：11/1~11/11 每天滿額都有送贈品。
而PChome 24h購物雙11優惠有「天降紅包雨」活動，每週一、三、六的11:00以及21:00準點開搶紅包，狂撒最高11%回饋。「天天簽到送 P幣」，即日起至10/31前每日簽到就送1 P幣，第6天加碼抽111 P幣。
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