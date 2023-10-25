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雙11最強優惠懶人包！momo創雙主峰11/1先卡位　3C、網購7大通路

▲雙11購物節起跑，包含網購、3C品牌、賣場等各通路紛紛祭出優惠。（圖／官方提供）
▲雙11購物節起跑，包含網購、3C品牌、賣場等各通路紛紛祭出優惠。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

（更新時間：10/27）年度最大檔「雙11購物節」開跑！除了各大網購通路之外，賣場、3C品牌、家電品牌、支付廠商等紛紛祭出年度最大優惠，號稱是年度最大的促銷。Momo、Yahoo、淘寶天貓、PChome 24h已經率先公開雙11活動和優惠商品。《NOWnews》將會陸續整理最新雙11的優惠清單，想省荷包，最強攻略在這裡！

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🟡網購平台

📍momo

👉活動內容

  • 雙優惠高峰: 預計會在11/1和11/11祭出超低價，推動兩波銷售高峰，同時分散物流壓力。此外，11/2至11/10「品類日」天天輪番登場。
  • 雙大獎: 11/1-11/11活動期間不限金額下單，當日可登記抽Ford focus wagon汽車，每人每日限登記一次。加碼總價突破200萬的旅行票券
  • 雙組隊：賺全站最高23%，組隊最高3%回饋，28家銀行最高20%。活動時間有兩坡段，分別為10/23-11/1和11/2-11/11。
  • 雙重折扣：momo卡2,500大品牌、最高回饋8%無上限、350大品牌神券免費領。11/1-11/11全站刷momo卡享筆筆回饋4%無上限，指定2,500大品牌加碼至8%回饋無上限。
  • 雙享送：11/1~11/11 每天滿額都有送贈品。
👉優惠商品

  • 全網獨家「理膚寶水」A醇緊緻抗痕精華2,944元
  • 哈根達斯迪士尼超人氣迷你杯冰淇淋18入組799元
  • SAMSUNG 三星 Z Flip5祭出11/11一日限時限量2萬7888元再送1,000元mo幣優惠
  • adidas輕量跑鞋1011元

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▲momo雙11將送出百萬汽車。（圖／記者周淑萍攝）
▲momo雙11將送出百萬汽車。（圖／記者周淑萍攝）
📍Yahoo

👉活動內容

  • 10/31-11/5單日消費滿3千送330，最高送990購物金，刷Yahoo聯名卡累積滿3萬3登記即享5,000限量刷卡金、單筆滿3000登記就送「ㄚ虎電火鍋」。
  • 10/31-11/5每天推出「整點搶紅包」，每早11點開搶，最低1折券限量搶，總計百萬元紅包大放送。每天凌晨零點、中午12點(0:00~01:00、12:00~13:00)限時1小時，消費滿1.5萬加碼登記再送500購物金。
  • Yahoo奇摩購物中心「天天開寶箱」遊戲，最高現賺888超贈點、總值千萬的超值獎項天天賺。
  • Yahoo奇摩購物中心「天天殺價日」集氣殺價，每天解鎖爆款必搶、最低1折起的優惠商品，並於隔早10點開賣，還有機會抽中5折券。
  • Yahoo奇摩拍賣10/31-11/11天天精選好物1元起標，還有11元超值商品，10/31-11/5期間，下單消費即可抽市價13,000元的豪華露營券。
👉優惠商品

▲Yahoo 10/31-11/5單日消費滿3千送330，最高送990購物金，刷Yahoo聯名卡累積滿3萬3登記即享5,000限量刷卡金、單筆滿3000登記就送「ㄚ虎電火鍋」。（圖／官方提供）
▲Yahoo 10/31-11/5單日消費滿3千送330，最高送990購物金，刷Yahoo聯名卡累積滿3萬3登記即享5,000限量刷卡金、單筆滿3000登記就送「ㄚ虎電火鍋」。（圖／官方提供）
📍PChome 24h購物

👉活動內容

  • PChome 24h購物積極布局物流配送，即日起攜手7-ELEVEN推出「大材積取貨服務」。
  • PChome 24h購物「天降紅包雨」將於每週一、三、六的11:00以及21:00準點開搶紅包，狂撒最高11%回饋。
  • 「天天簽到送 P幣」，即日起至10/31前每日簽到就送1 P幣，第6天加碼抽111 P幣。
  • APP加碼推出「超殺即享券」的限時搶購活動，包含麥當勞早餐組39元週末限量搶，麥當勞午茶組39元下午限量搶，早餐、下午茶通通銅板價。
👉優惠商品

▲PChome 24h購物「1111激殺戰」即日起登場，祭出天天簽到領 P幣、紅包雨、APP限定39元即享券等活動。（圖／官方提供）
▲PChome 24h購物「1111激殺戰」即日起登場，祭出天天簽到領 P幣、紅包雨、APP限定39元即享券等活動。（圖／官方提供）
📍淘寶天貓

👉活動內容

  • 推出「淘寶PLUS」，全面升級淘寶消費者服務，將滿額包郵、本地退、以及專屬客服等納入。
  • 10月24日20:00至10月31日17:59雙11預售期，正式購買為10月31日20:00至11月11日23:59。
  • 10月31日20:00至11月8日23:59、11月10日20:00至11月11日23:59，淘寶每滿人民幣200減30。
  • 10月31日20:00至11月3日23:59、11月10日20:00至11月11日23:59，天貓每滿人民幣300減50。
相關報導：雙11起跑！淘寶天貓推「淘寶PLUS」滿額包郵　PChome 24h領紅包

▲淘寶天貓推「淘寶PLUS」。（圖／周淑萍攝）
▲淘寶天貓推「淘寶PLUS」提供滿額包郵、包退。（圖／記者周淑萍攝）
📍486團購

👉活動內容

  • 11月1日和11月10日晚間8時與YouTube Shopping分別舉辦直播，會有限時限定優惠。
  • 即日起至11月15日，線上官網和實體門市同步開跑，千項商品優惠最低下殺38折。
  • 購買指定品牌家電滿萬抽LG超級大白2.0雙層寵物版空氣清淨機，滿兩萬再加碼抽免曬衣乾衣機。
👉優惠產品

  • Bissell無線織物清潔機直降38折、三合一蒸氣殺菌吸塵器優惠5.5折
  • LG A9K濕拖無線吸塵器直降萬元，全配1萬1489元
  • ECOVACS科沃斯X2 OMNI旗艦掃拖機器人7折加碼贈品
  • LG雙迴轉變頻冷暖空調系列9折
  • LG AeroTower空氣清淨機涼暖風版現折3089元，再贈音波電動牙刷

▲486團購攜手YouTube Shopping為雙11暖慶，直播限時優惠比官網更殺。（圖／官方提供）
▲486團購攜手YouTube Shopping為雙11暖慶，直播限時優惠比官網更殺。（圖／官方提供）
🟡3C品牌

📍三星

👉活動內容

  • 11月1至15日推出「Samsung Week雙11購物節」，結合線上三星商城與線下三星智慧館。
👉優惠產品

  • 活動期間於三星商城購買最新摺疊旗艦限量送藍牙耳機、25W快充旅充組；購買穿戴裝置獲吸睛聯名保護殼、錶帶配件。
  • 三星商城搶1111元無線閃充充電版及25W快充旅充組、智慧手錶6折入手。三星智慧館買指定商品加碼送千元郵政禮券、舊換新及指定穿戴式裝置加價購等優惠。
  • 透過LINE購物於三星商城消費指定商品，可享最高回饋11% LINE POINTS；指定商品滿7000元以LINE Pay付款，享最高回饋5% LINE POINTS。
▲三星智慧館買指定商品加碼送千元郵政禮券、舊換新及指定穿戴式裝置加價購等優惠。（圖／官方提供）
▲三星智慧館買指定商品加碼送千元郵政禮券、舊換新及指定穿戴式裝置加價購等優惠。（圖／官方提供）
🟡行動支付

📍街口支付

👉活動內容

  • 10 月 30 日－10 月 31 日雙 11 暖身券：每日 00:00 於活動頁開放領取，於指定「全電商品牌」單筆消費滿 1000 元可折抵 60 元（限量）
  • 11 月 1 日至 11 日肯德基 9 折券：於指定「全電商品牌」消費並使用街口支付 App 付款即可獲得，於「KFC 線上官網」消費可享滿 300 元 9 折優惠（限量）
  • 10 月 30 日－11 月 11 日KFC 街口雙 11 獨享飛 G 餐：於肯德基官網輸入優惠代碼「13499」，或至肯德基餐廳結帳出示優惠券或手機圖檔，並使用街口支付付款，即可以 111 元獨享價購買價值 223 元的「街口雙11獨享飛G餐」
  • 11 月 01 日－11 月 10 日雙 11 電商神券：每日 00:00 於活動頁開放領取，於指定「全電商品牌」單筆消費滿 1500 元可折抵 100 元（限量）下單抽東京來回機票。
  • 11 月 11 日當天加碼最高 11%：於蝦皮購物、PChome、momo 購物網、神腦生活、91APP 旗下合作品牌使用街口支付 App 完成付款，消費滿額最高可享 11% 回饋（限量）
  • 11 月 1 日至 11 日雙 11 整點剁手券：可於活動頁領取3 張， 11 月 11 日當天折券時段於指定「全電商品牌」消費並使用街口支付付款，滿額可折抵。
▲搶攻雙 11 購物商機，街口支付提供「街口購物節三大攻略」。（圖／官方提供）
▲搶攻雙 11 購物商機，街口支付提供「街口購物節三大攻略」。（圖／官方提供）

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