現代法餐展味蕾驚喜！AW.Restaurant秋全新菜單精彩「綻放」

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法式前菜「水蜜桃榛果伊比利火腿」，榛果以焦糖嗆進鹹醬油並加上馬告提香，搭配上水蜜桃自帶的香甜與火腿的油脂融合，而上方宛如一張彩色透明糖紙的粉紅晶凍，則使用自天然精萃提取野薑花糖漿，怡人的芬芳氣息，讓這套菜單從前菜開始引人入勝。
「時令鮮魚大葉柚子胡椒醬」選用季節肥美鮮魚，搭配紫蘇柚子胡椒醬，最新鮮也最簡單，入口的鮮美滋味中散發出淡淡的烏魚子鹹味。「四季時蔬紅玉清湯」，台茶18號-紅玉獨特的芬香氣質，以玉米心與蔬菜湯去熬煮成清湯，搭配整盤的季節時蔬，富含蔬食纖維的清爽滋味。
進入主菜前的湯品「大蝦蝦湯醬汁佐法棍」，以法式海鮮湯湯底呈現出「十分濃郁且鮮甜」的口感，一旁搭配奶油蒜頭炒香的蝦子，上桌前，巧妙撒進金蓮花香料油提味，共同演繹出這道十分經典南法海鮮湯。
主菜提供有四款選擇，分別是「桂丁雞腿」、「台灣溫體松阪豬」、「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」，其中強打推薦的「松阪豬」先處以特製的香料鹽水醃漬，再前後費工的以相思木、肖楠木煙燻入味，食用時搭配一旁手工自製的可可莫內醬，專屬南美風味的調味，能將食客一秒從法國帶進墨西哥的餐桌上。
加碼演出的「蒜香雞湯燉飯」，雞高湯搭配伊比利豬香料油，以百里香、迷迭香共同煨煮後，油封蒜頭拌入燉飯內，提升燉飯層次，更是不能錯過的精采。
「AW.Restaurant秋．現代法餐」在法餐的經典中創造獨特，呈現多元料理技藝的手法，讓每一次的歡聚都是品味饗宴。全新菜單自1680元起，而每日限量的「蒜香雞湯燉飯」，以300元套餐加價品嚐價推出。每餐期限量20客。營業時間18:00-21:30，11/16後開放中午餐期訂位。