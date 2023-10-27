超派網紅「馮語婷」真面目全被看光 超商店員：你看起來沒那麼兇
網紅「馮語婷」先前因接連槓上陳沂、鳳梨（吳泓逸）等人，被封「新一代女戰神」。沒想到從不露臉的馮語婷竟因到超商領包裹，讓自己的真實面目被看光光，店員點評說：「妳本人看起來沒網路那麼兇欸！」
記者徐銘穗/綜合報導
馮語婷昨（26）在臉書發文表示，她到7-11領包裹，在核對完證件後，店員與她閒聊並問道「妳是網路那個馮語婷嗎？」還講出她在臉書所用的角色「碧姬公主啊！」正當馮語婷驚訝被認出時，店員還說：「妳本人看起來沒網路那麼兇欸」，讓她一度語塞，問網友說：「我真的很兇嗎？」
貼文引發網友討論，也吊出不少網紅，紛紛留言「本來就是惹不起系列啊」、「我覺得你一點都不兇啊，你是正義的一方」、「原來本名真的叫馮語婷，我以為店員是靠美腿認出妳的」、「沒看過本人不知道，不過對不公義的事很兇是真的」、「真心羨慕店員可以見到妳」。
而「FBI帥哥」鄧佳華也跑來留言「想看妳本人」，被馮語婷嗆回「你去跟陳沂掛穩交我就考慮讓你看」。事實上，馮語婷近日與陳沂吵得不可開交，對方甚至質疑她是否用真名、照片裡的身體是否是本人等，而馮語婷也陸續用長腿照、包裹姓名回應陳沂。