雙11王品3大燒肉「下殺49折」優惠　雙人套餐1111元！11元再加肉

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台中「最肉」燒肉，憑「燒肉吃貨券」可以1111元吃到原價2280元的「狂放牛豚雙人組合餐」，下殺49折爽吃厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排和迷迭香橙酒櫻桃鴨胸等精選肉品，肉肉控出發了。
「Oh my!原燒」也能憑「燒肉吃貨券」，花1111元就爽吃原價1898元的招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，專人代考長達50公分的鑽切牛，搭配嚴選板腱牛排等豐富肉肉；還能再用79元換購「葡萄QQ冰淇淋」甜點新品。而超夯的「肉次方」則是消費滿千現折111元，加碼消費套餐選購1500ml生啤酒，「加1元再多一杯」400ml生啤酒。
官方還提前透露，11月1日至11月30日，「王品瘋美食APP」將豪氣狂撒「11元加肉券」，內用消費不限金額、現領現用，不管是「Oh my!原燒」的嚴選牛五花、「最肉」的松露紅羽雞腿和「肉次方」的昇龍章魚腳，都能用11元加購，幫大家划算加菜！
而6度蟬聯《台灣米其林指南》一星餐廳的教父牛排，則以主菜規格設計全新「鮪魚塔塔」、「加利西亞藍蟹肉餅」、「香煎南非鮑魚」等開胃菜、「上湯煨鮑魚海參」湯品，與「馬斯卡彭&咖啡聖代」、「焦香巴斯克蛋糕」等甜點共8道新品；而且牛排教父鄧有癸親自走訪澳洲最大、179年歷史畜牧公司AACo旗下的Westholme澳洲精品和牛，欽點「澳洲M9和牛」，打造老饕牛排、肋眼牛排與紐約客牛排，全新菜單於北、高三家系列牛排館上新菜。