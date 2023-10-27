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雙11王品3大燒肉「下殺49折」優惠　雙人套餐1111元！11元再加肉

▲雙11購物節搶優惠！王品3大燒肉Oh my!原燒、最肉及肉次方，在王品瘋美食APP聯合推出下殺49折「燒肉吃貨券」，牛豚雙人套餐只要1111元；還狂撒「11元加肉券」。（圖／王品集團提供）
▲雙11購物節搶優惠！王品3大燒肉Oh my!原燒、最肉及肉次方，在王品瘋美食APP聯合推出下殺49折「燒肉吃貨券」，牛豚雙人套餐只要1111元；還狂撒「11元加肉券」。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

趁雙11購物節搶優惠！王品集團旗下3大燒肉品牌共同在「王品瘋美食APP」給好康，「Oh my!原燒」、「最肉」及「肉次方」聯合推出下殺49折、史上最優惠「燒肉吃貨券」，牛豚雙人套餐只要1111元；還有「11元加肉券」狂撒，而且現領現用、內用還不限金額就可使用。

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王品集團旗下3大燒肉品牌，「Oh my!原燒」、「最肉」及「肉次方」一起響應雙11購物節，聯合推出下殺49折、史上最優惠「燒肉吃貨券」，即日起於「王品瘋美食APP」開放搶購，3個品牌的優惠券一次拿，可於11月周一至周四平日到店消費吃優惠，限量20000份。

▲憑「燒肉吃貨券」平日到台中「最肉」燒肉消費，「狂放牛豚雙人組合餐」只要1111元（原價2280元）。（圖／王品集團提供）
▲憑「燒肉吃貨券」平日到台中「最肉」燒肉消費，「狂放牛豚雙人組合餐」只要1111元（原價2280元）。（圖／王品集團提供）
台中「最肉」燒肉，憑「燒肉吃貨券」可以1111元吃到原價2280元的「狂放牛豚雙人組合餐」，下殺49折爽吃厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排和迷迭香橙酒櫻桃鴨胸等精選肉品，肉肉控出發了。

「Oh my!原燒」也能憑「燒肉吃貨券」，花1111元就爽吃原價1898元的招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，專人代考長達50公分的鑽切牛，搭配嚴選板腱牛排等豐富肉肉；還能再用79元換購「葡萄QQ冰淇淋」甜點新品。而超夯的「肉次方」則是消費滿千現折111元，加碼消費套餐選購1500ml生啤酒，「加1元再多一杯」400ml生啤酒。

▲Oh my!原燒招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，憑「燒肉吃貨券」只要1111元（原價1898元）。（圖／王品集團提供）
▲Oh my!原燒招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，憑「燒肉吃貨券」只要1111元（原價1898元）。（圖／王品集團提供）
官方還提前透露，11月1日至11月30日，「王品瘋美食APP」將豪氣狂撒「11元加肉券」，內用消費不限金額、現領現用，不管是「Oh my!原燒」的嚴選牛五花、「最肉」的松露紅羽雞腿和「肉次方」的昇龍章魚腳，都能用11元加購，幫大家划算加菜！

▲牛排教父鄧有癸親自走訪澳洲最大畜牧公司AACo，欽點Westholme「澳洲M9和牛」打造全新牛排選擇，搭配揉合日法、西班牙技法的全新菜單，為6度摘星的教父牛排增添新意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸親自走訪澳洲最大畜牧公司AACo，欽點Westholme「澳洲M9和牛」打造全新牛排選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
而6度蟬聯《台灣米其林指南》一星餐廳的教父牛排，則以主菜規格設計全新「鮪魚塔塔」、「加利西亞藍蟹肉餅」、「香煎南非鮑魚」等開胃菜、「上湯煨鮑魚海參」湯品，與「馬斯卡彭&咖啡聖代」、「焦香巴斯克蛋糕」等甜點共8道新品；而且牛排教父鄧有癸親自走訪澳洲最大、179年歷史畜牧公司AACo旗下的Westholme澳洲精品和牛，欽點「澳洲M9和牛」，打造老饕牛排、肋眼牛排與紐約客牛排，全新菜單於北、高三家系列牛排館上新菜。

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