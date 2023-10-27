爸媽多留意！新北消保官公布萬聖節商品查核 不合格率竟高達9成
下週二(10/31)就是萬聖節，明後兩天的假日應該會有不少應景的派對活動，為增添節日氣氛，不少人會買相關的應景商品，但購買時一定要特別注意，新北市政府消費者保護官會同經濟發展局於萬聖節前夕，透過網路平台通路隨機購買27件萬聖節商品進行標示查核，其中竟有高達24件欠缺完整商品標示或商品檢驗標章，不合格率近9成。消保官提醒，選購萬聖節應景商品時，應慎選具完整標示與檢驗合格的產品，以避免造成後續使用上危險。
記者周淑萍/綜合報導
檢驗27件商品中有包含萬聖節裝扮常見的女巫裝、瓢蟲裝、尖叫鬼臉面具、萬聖節恐怖面具、披肩等產品。經查核，商品標示部分，就有24件未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造或委製廠商名稱、原產地、主要成分或材料、適用之年齡、使用方法或注意事項，或雖有標示，但製造或委製廠商名稱、地址未以正體中文標示。
商品檢驗標章部分，有23件屬於應施檢驗之兒童玩具、4件屬於一般商品，就其中屬應施檢驗之兒童玩具商品未貼附「商品檢驗標章」部分，已移由經濟部標準檢驗局進行後續查處。消保官表示，就商品標示有欠缺之商品，已經要求改善，另就未貼附「商品檢驗標章」部分，如經濟部標準檢驗局經查證屬逃避檢驗之情況者，將另依「商品檢驗法」第60條規定處以新臺幣20萬元以上，200萬元以下之罰鍰。
消保官亦呼籲廠商應落實商品標示之正確性，以維護兒童使用安全及消費者權益，並提醒父母幫家中小孩選購相關萬聖節應景商品玩具時，應慎選具完整標示與檢驗合格之商品，以免造成後續使用上之危險。