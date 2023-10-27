詹雅雯扛失明病體公布重要消息！明年攻北高雙蛋 門票開賣時間曝
台語金曲歌后詹雅雯2021年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦萎縮，還因檢查出腦瘤入院開刀，這個月初現身與媒體分享身體狀況，透露決定採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症，不過卻出現失明症狀，讓外界擔憂她的身體狀況，而她突然在24日開直播賣關子，透露今（27）日會宣布重大消息，就在稍早，終於正式宣布2024年南北攻蛋開唱，此次演唱會是她第6度站上台北小巨蛋演出，創下驚人紀錄。「2024 詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會」分為2024年1月20日在台北小巨蛋、2024年2月24日在高雄巨蛋，門票將於11月1日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。
記者吳雨婕／綜合報導
詹雅雯表示很感謝粉絲長期以來一直陪在身邊支持，這次在經歷過許多風風雨雨及許多傳聞，終於能再站在最愛的舞台上與歌迷近距離相見，她更透露這次的舞台設計也會跟以往不一樣，能夠給歌迷近距離的驚喜，請大家期待。
本次演唱會的名稱為「春分」，詹雅雯說道「春分」這個詞，有一種歷經寒冬過後，迎來春天重獲新生的感悟，也是她正在經歷的人生，在低潮之後，找到生命的意義就是不斷寫歌唱歌，把負面情緒轉化成旋律，帶給歌迷朋友正向的力量是最大的欣慰。不僅僅是從自身現階段的體會出發，原來身體的病痛往往被心靈的恐懼給困住，她豁然明白了許多事情，對於每個身體的病痛都是在提醒心靈可以更鬆綁，而這個收穫讓她迫不及待想要趕緊跟歌迷分享。