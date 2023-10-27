房市／信義房屋不只員工享健檢福利　眷屬也受惠

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以健康檢查為例，全台直營的信義房屋，與北中南多家專業健檢院所合作，40歲以下每2年一次公費健康檢查，滿40歲後，則每年都可以做公費健檢，從2019至2022年度，信義房屋補助員工公費健康檢查金額，累計已經超過4500萬元；信福幣補助員工眷屬自費健檢的經費，累計也超過810萬元。
有感於現代人普遍生活壓力大，信義房屋也效法歐美企業推動「同仁協助方案（Employee Assistance Program,EAP），請外部專業顧問提供員工舉凡工作職涯、家庭親子、兩性情感、身心壓力，甚至理財與法律的個別諮商服務，不但透過外部機制、內容完全保密，且同仁乃至於眷屬都可以撥打專用的0800免付費電話預約諮商。根據信義房屋內部統計，近5年EAP使用狀況，以諮詢職涯發展、家庭溝通等兩大主題最為熱門，公司也會依員工需求，不定時舉辦講座，鼓勵更多同仁參與，例如「開心工作、快樂理財」、「讓壓力成為你的好夥伴」等。
而在員工獨享的福利部分，當收到健檢報告後，如有相關疑問，除了自行到醫院看診詢問，信義房屋也安排家醫科醫師定期駐點，開放同仁預約諮詢，可選擇面對面、視訊或電話方式，不需另外請假、支付掛號費，就能進一步諮詢健檢報告內容，針對異常健檢數值得到相關醫療處置，以及照護方式、生活習慣的調整建議。
另外，許多懷孕女性經常在職場遭遇不公平對待，甚至連法定權益常常也被迫犧牲；但在信義房屋，各項照顧措施都優於法令，且每位孕媽媽員工都能享受。例如2013年起推出第二胎12萬生育補助，並搭配健康管理中心專人關懷，在孕期不定時提供「孕產期飲食」、介紹哺集乳室位置與使用方式等資訊，也會提醒孕媽媽員工可多加善用駐點家醫科醫師諮詢服務等，落實集團創辦人周俊吉「希望讓懷孕員工都能抬頭挺『肚』」的初衷，希望藉著把員工照顧好，讓員工能與企業共榮。
馮昌俊表示，未來，將持續以高標準選才，培養頂尖專業人才，提供消費者最好的服務品質；以具競爭力的薪酬、福利、培訓，為員工創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台，希望無論是社會新鮮人，或是職場轉職族，都能在信義房屋一同獲得好工作及好生活。