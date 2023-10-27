百貨日本展開跑！章魚燒、抹茶大福「買1送1」　必吃A5和牛炸肉餅

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新光三越會員展期天天有每日指定品項「買1送1」優惠：
◾10/27《鳴神本舖》明太子章魚燒，限量20份（原價180元、平均90元）
◾10/28《新潟物產》鰹魚醬油，限量30份（原價368元、平均184元）
◾10/29《御菓子匠上総屋》抹茶大福，限量30份（原價100元、平均50元）
◾10/30《旭日の炸》明太子帝王蟹棒，限量30份（原價100元、平均50元）
◾10/31《平島貝比蜂蜜蛋糕》貝比蜂蜜蛋糕，限量100份（原價100元、平均50元）
◾11/1《中琉物產》茶泡飯（原價300元、平均150元）。
業者表示，日本展開展首7日，人潮已突破7萬人，檔期預估可吸引20萬人潮、 來客數成長15%，目前熱銷冠軍排行為鯛魚燒、A5和牛炸肉餅、明太子章魚燒。雖然受到疫後解封出國熱潮影響，但是解封後也可以邀請更多日本職人親自來台參展，本次日本師傅現做美食攤位增加10％至15％，讓更多民眾免出國也能享用道地同款美食。
此外，新光三越A9則越聯手創業 350 年的日本三越，集結來自日本佐賀縣有田町「今右衛門」、「柿右衛門」二大名窯，近 170 件精緻展品的「日本之美【窯】有田燒展」展品空運來台，還有江戶時期的經典作品，展品價值近5000萬，吸引各方瓷器愛好者到場鑑賞。
百貨一大盛事還有遠東SOGO 36週年慶登場，11月9日起跑至11月20日，限時12天，指定業種單筆滿3000元即可現折300元、化妝品滿6000送800元，SOGO董事長黃晴雯表示，今年7店週年慶業績估可達120億元，相較去年成長1％以上，尤其看好疫情後「外貌商機」、「龍年婚嫁、母嬰商品」、「運動時尚」、「禦寒商品」。