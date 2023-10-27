台中祟德殯儀館內覓食遭驅離　竟挾怨縱火

台中市崇德殯儀館停車場今（27）日凌晨遭人縱火，警消到場搶救滅火時，涉案縱火的蔣姓男子亦回到火場旁觀看，行跡鬼祟被發現而企圖逃跑，遭殯儀館人員逮捕，警方查出蔣男因多次潛進殯儀館尋取食物，遭殯儀館人員驅趕，心生不滿才持打火機於停車場自小客車縱火。全案於警詢後依刑法公共危險罪、竊盜罪將蔣男移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
中市警第二分局於112年10月27日2時33分許接獲崇德殯儀館人員報案，稱在館內停車場發現停放之自小客車車身泛出火光，遂招集館內人員自行滅火，滅火過程發現一旁觀火之蔣姓男子（68年次）行跡可疑，蔣男驚覺遭發現即轉身逃逸，為殯儀館人員追緝逮捕，並立即通知員警到場處置。
第二分局接報後同步通知119與線上警網趕抵，經到場確認火勢已撲滅，無人員受困與傷亡，遭縱火之車輛右車門側火損、且波及停於該車旁之另台自小客車，致其左側照後鏡毀損，經員警現場調閱監視器影像，確認蔣男涉有重嫌無誤，將蔣男帶返所偵辦，
偵查隊鑑識人員及消防局火調人員到場鑑識，遭毀損之兩台自小客車係屬同家生命禮儀公司所有，已通知該公司所委任之林姓員工至所製作筆錄；另將蔣男帶返現場查處，於縱火地點旁之花圃起獲渠縱火用之打火機一把。經警調查，蔣男係因肚子飢餓於殯儀館內找尋食物時屢遭殯儀館人員驅趕，心生怨恨故縱火報復，另坦承作案用之打火機係從殯儀館內竊取，全案於警詢後依刑法公共危險罪、竊盜罪將蔣男移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。