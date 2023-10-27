雙主廚四手聯彈展極致美味！「Me.我.日法鐵板燒」11/1開幕
覓奇頂級餐飲集團推出全新極具個性的鐵板燒品牌「Me.我.日法鐵板燒」，由教父級鐵板燒大師黃進和以及鐵板燒創藝鬼才William，兩位極富才華的主廚「四手聯彈」，呈現一場兼具視覺和味覺的極致美食體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
主廚黃進和被譽為鐵板燒界的教父級人物，擁有豐富的40年廚藝經歷。曾在日本具高人氣的東京六本木Hama鐵板燒精修，並將對東洋飲食文化的深刻理解帶回台灣；在台北大方養生鐵板燒擔任主廚時，他巧妙地將養生元素融入傳統鐵板燒中，實現創新而不失傳統的料理。在擔任大倉久和山里日本料理的鐵板燒區廚師長期間，他則以其精湛的廚藝和對食材的極致執著贏得了廣泛讚譽。
同樣具有引人矚目的履歷的主廚William，曾在獲得米其林餐盤的台中中山招待所擔任副主廚，並經歷過米其林二星的候布雄法式餐廳創新歷練，以及在國際知名的台北W Hotel為賓客呈現世界級的美食體驗。在William的料理中，可以看到一個充滿國際視野、創新突破的廚藝世界。
特別的是，餐廳僅有8個座位，在這獨特空間中，兩位主廚將進行一場極為特殊的「四手聯彈」。兩位大師將各自的長處和特點融合在一起，不論是在食材的選擇、料理的技藝，還是如藝術品的擺盤呈現，都將碰撞出不同尋常的火花。每一道菜肴都不僅僅是一場味覺的盛宴，更是兩位大師對美食的熱情和敬意的完美體現。
創辦人王俊華表示，「Me.我.日法鐵板燒」不僅僅是一間餐廳，它是由兩位頂尖主廚為每位食客創造的、獨特的藝術舞台。在這裡，將帶領食客進入前所未有的五感世界。已於10/24起試營運，11/1將正式開幕，每個餐期僅提供8個座位，推出三種價位的主廚自選套餐供選擇。