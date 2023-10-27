高雄國際食品展「吃秋刀安啦！」邀新加坡國宴主廚教秋刀魚料理
2023高雄國際食品展10月26至29日在高雄展覽館南館登場，集結眾多高雄在地農漁產品。高市府海洋局「高雄海味專區」展區就邀集了高市22家優質在地水產業者展出，品項包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品。其中台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會(魷秋公會)今年也首次參展，與海洋局共同宣導吃秋刀魚的好處，今(27)日更邀請到十大傑出青年、新加坡國宴御廚湯淯甯現場示範秋刀魚料理，吸引不少民眾駐足品嚐。
記者陳美嘉／高雄報導
來自高雄內門總舖師故鄉的主廚湯淯甯，傳承「台式辦桌」廚藝功夫，現場示範經典「鹽煎秋刀魚」料理，善用秋刀魚本身肥美油脂，慢火煎至表皮焦黃酥脆，最後撒上一點薄鹽，就能簡單享受秋刀魚的鮮美；另一道創新料理「日式照燒秋刀魚卷」，把秋刀魚取片捲成小卷，煎至金黃焦香，搭配當季食蔬擺盤，最後淋上日式照燒醬汁，鹹甜醬汁融入豐腴油香在嘴裡化開，呈現秋刀魚的另種風味。
魷秋公會理事長陳皇誠表示，秋刀魚體型細長，銀亮如刀，主要產季為秋天而得名。秋刀魚的營養值高，除有魚類必備的優質蛋白外，秋刀魚油的Omega-3不飽和脂肪酸非常豐富，每1000克秋刀魚富含1克以上的DHA，以及大量不飽和脂肪酸EPA，可預防動脈硬化和血栓，也有助於小孩腦部發育，對老人延遲老化痴呆也很有幫助。此外，秋刀魚的DHA、維生素A是保護眼睛的超級好朋友，適量攝取，有助視力保護。
陳皇誠指出，我國每年約有近百艘秋刀魚漁船於6至11月赴西北太平洋公海捕撈秋刀魚等漁獲，全台秋刀魚漁獲量最大宗就在我們高雄前鎮漁港。秋刀魚捕獲後立即予以急速冷凍，再以極低溫度冷凍保存運送回臺，鮮度與品質皆佳。為確保國人享有安全美味的當季好食材，致力為食魚安全把關，與農業部漁業署持續擴大進行國產漁產品含輻射物質檢測工作，自100年迄今，秋刀魚檢測結果皆符合規定，請國人，可安心食用､支持我們優質漁產品。
「吃秋刀，安啦！」推廣攤位，為了讓更多民眾認識秋刀魚的魅力及其營養價值，特別企劃「愛上秋刀魚一千個理由」FB打卡活動，民眾於指定時段內完成分享任務，即可獲得「1號極鱻秋刀魚乙份」，每人限領一次，送完為止。28日下午3點半於高雄海味專區舞台將舉辦秋刀魚美食分享會，邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華示範秋刀魚創意料理。