獨家直擊1／夏克立借錢來台打官司槓黃嘉千 當英文老師賺生活費
51歲加拿大籍男星夏克立和女星黃嘉千去年（2022年）7月宣布離婚，16年婚姻玩完。但雙方對簿公堂打跨國官司至今尚未結束，而黃嘉千提告夏克立家暴，加拿大8月判決出爐，黃嘉千敗訴，夏克立獲不起訴。今（27）日《NOWnews今日新聞》獨家捕獲，從東京飛台灣的夏克立。曾自爆負債累累的夏克立，今表示為了打官司，還向親戚借了錢。而在台期間，他打算開線上課程，當英文老師賺生活費。
記者黃盈容、蔡依庭／桃園報導
夏克立之前曾透露，自己負債累累，過去賺的錢都上繳給黃嘉千，當初黃嘉千逼他買一間價格230萬加幣（約新台幣5445萬元）的房子，現要繳房貸，又卡著離婚官司，又需黃嘉千點頭簽名才能賣掉，讓他相當無奈。
此次台灣行，他打算待到12月、寶貝生日後。11月10日他將再次與前妻黃嘉千對決，夏克立表示，在台灣有找好律師，至於費用，他坦言，「我有一個親戚有借我一些錢，為了可以來這裡試試看能不能見到家人。」
他今表示，有打算在台灣期間做網路一對一教英文，賺取生活費。他過去在加拿大曾投入動畫公司工作，但為了忙官司，現也只能停擺。除外，他還有忙著「men and families」團體的活動，希望幫助那些找不到、看不到家人的爸爸們。
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※【NOWnews 今日新聞
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