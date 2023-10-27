獨家直擊2／夏克立跟心愛寶貝約警局碰面！希望黃嘉千不要阻礙
加拿大籍男星夏克立和黃嘉千育有1女，去年（2022年）7月宣布離婚，結束16年婚姻。今（27）日《NOWnews今日新聞》獨家捕獲，從東京飛台灣的夏克立，他表示，此趟來台目的，就是期望明天能見到思念已久的寶貝，不會受阻礙，但礙於規定，雙方只能約在警局外。夏克立透露，11月10日將再次開庭，「但是聽說就10分鐘，所以不知道怎麽處理事情」。
記者黃盈容、蔡依庭／桃園報導
夏克立表示，因官司問題，明雙方將約在警局外碰面，夏克立近2年沒見到寶貝，直嘆：「很想她。」他也直說很多事情「全部都是假的。」8月他被黃嘉千告家暴的官司，判決出爐黃嘉千敗訴，夏克立獲不起訴。
此次台灣行，他打算待到12月、寶貝生日後。11月10日他將再次與前妻黃嘉千對決，夏克立表示，在台灣他有找好律師，至於費用，他坦言，「我有一個親戚有借我一些錢，為了可以來這裡試試看能不能見到家人。」
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※【NOWnews 今日新聞
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