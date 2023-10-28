房市／倫理沙龍線上讀書會　共學最夯必修學分

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為領讀人的信義文化基金會執行長楊政學，談及讀書會舉辦之初的起心動念時表示，最初是希望透過讀書會能幫助大專院校教師，提高其對倫理決策面向的察覺，強化執行倫理決策能力， 以及增進行善動機。同時在企業倫理教學上，經由每場次領讀人與成員的互動，學習不同面向的倫理思辨視角以及多元課堂教材選用的參考。
相較於以往主要針對學校教師開放，今年讀書會首次開放企業人士參加，使企業倫理推廣的面向更加廣泛與多元。活動場次與選書的安排，著重在企業倫理的應用、思辨與經驗傳承，再進到向內覺察的自我探索，將會是較為深刻的省思與反饋歷程。最後兩場讀書會，更由孫震教授親自帶領成員進到其著作的精神本質，搭配其他領導人的對話交流，帶來一場精彩可期的讀書會內容。
倫理沙龍─線上讀書會舉辦至今邁入第三年，不乏有教師每年都報名參加，連年參加的彰化師範大學企管系助理教授朱志傑就指出，平時教學都是老師在付出知識，線上讀書會就像維他命，協助教師裝備知識力，提供教師再進修的管道。此外，領讀老師深厚的功力引導，參加讀書會的收穫遠遠超過原來的預期，加上讀書會成員能共同討論交流，可以聽取多方想法。讀書會所學也能夠運用在教學上，例如個案教學、角色扮演等，每次參加都獲益良多。
歡迎所有對企業倫理議題有興趣之教育工作者或是企業人士，若是想要參加「2023倫理沙龍─週五線上讀書會」，或是想要了解活動詳情，請洽中華企業倫理教育協進會官網和粉絲專頁查詢。