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房市／倫理沙龍線上讀書會　共學最夯必修學分

▲倫理沙龍線上讀書會中，前台大校長孫震教授（左）與雲林科技大學教授俞慧芸與學員互動熱絡。（圖／資料照片）
▲倫理沙龍線上讀書會中，前台大校長孫震教授（左）與雲林科技大學教授俞慧芸與學員互動熱絡。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會共同辦理的「2023倫理沙龍─週五線上讀書會」，將於11月底起，一連六個月，每月底週五舉辦一場線上讀書會。精選中外經典企業經營與倫理書籍，由信義文化基金會執行長暨明新科技大學企管系副教授楊政學、雲林科技大學教授俞慧芸擔任領讀人，更特別邀請前台大校長孫震教授親自導讀最新著作，與對企業倫理、永續議題有興趣的大專院校教師或企業人士一起共讀、交流，裝備知識力與競爭力，進一步應用在教學、職場與社會中。

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信義文化基金會向來致力於推廣企業倫理，自2021年起已舉辦兩屆倫理沙龍─線上讀書會活動更屢獲好評。在現今數位時代ESG已然成為企業顯學，企業倫理更是許多大學必修學分的趨勢下，透過線上讀書會，並經由領讀師資挑選的企業倫理經典好書，提供一個交流學習的平台，期望協助參與讀書會的成員無論是在課堂教學或是工作決策，更加了解企業倫理的內涵，進而引導實際應用倫理決策能力。

作為領讀人的信義文化基金會執行長楊政學，談及讀書會舉辦之初的起心動念時表示，最初是希望透過讀書會能幫助大專院校教師，提高其對倫理決策面向的察覺，強化執行倫理決策能力， 以及增進行善動機。同時在企業倫理教學上，經由每場次領讀人與成員的互動，學習不同面向的倫理思辨視角以及多元課堂教材選用的參考。

相較於以往主要針對學校教師開放，今年讀書會首次開放企業人士參加，使企業倫理推廣的面向更加廣泛與多元。活動場次與選書的安排，著重在企業倫理的應用、思辨與經驗傳承，再進到向內覺察的自我探索，將會是較為深刻的省思與反饋歷程。最後兩場讀書會，更由孫震教授親自帶領成員進到其著作的精神本質，搭配其他領導人的對話交流，帶來一場精彩可期的讀書會內容。

倫理沙龍─線上讀書會舉辦至今邁入第三年，不乏有教師每年都報名參加，連年參加的彰化師範大學企管系助理教授朱志傑就指出，平時教學都是老師在付出知識，線上讀書會就像維他命，協助教師裝備知識力，提供教師再進修的管道。此外，領讀老師深厚的功力引導，參加讀書會的收穫遠遠超過原來的預期，加上讀書會成員能共同討論交流，可以聽取多方想法。讀書會所學也能夠運用在教學上，例如個案教學、角色扮演等，每次參加都獲益良多。

歡迎所有對企業倫理議題有興趣之教育工作者或是企業人士，若是想要參加「2023倫理沙龍─週五線上讀書會」，或是想要了解活動詳情，請洽中華企業倫理教育協進會官網和粉絲專頁查詢。
 

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