TWICE周子瑜破除冷凍謠言！睽違10個月接代言 曬美照宣布新身分
韓國女團TWICE台籍成員周子瑜，自2015年出道後人氣暴漲，一直是台星赴韓發展最佳的代表人物，不過去年全員續約後，除了團體演唱會外，她卻歷經10個月都沒有個人活動、廣告代言的冷凍期，讓粉絲相當不滿，甚至砸錢派出LED卡車到在JYP大樓抗議，不知抗議是否奏效，周子瑜前（26）日宣布保養品新代言，讓歌迷相當開心！
記者江芷稜／綜合報導
韓國女團競爭激烈，每個月都會根據成員人氣，列出個人品牌價值排行榜，提供給廣告廠商參考，周子瑜去年代言美妝品牌，創造驚人業績，帶貨成績很不錯，不過續約後卻沒新代言，成為TWICE團裡的特例，個人品牌價值名次下降，讓歌迷相當擔心，粉絲認為她被冷凍，不斷發聲希望經紀公司能重視偶像，子瑜媽媽發長文指「充滿謊言」讓外界誤以為替女兒打抱不平，事後證實是誤會一場。
周子瑜破除冷凍謠言，最近宣布與南韓服飾品牌ZOOC續約，再度成為新一年的代言人，拍攝的秋冬服飾宣傳美照，披上長版大衣，看起來身材高䠷有氣質，讓粉絲一秒戀愛了。她26日在IG又宣布成為保養品印尼區的品牌大使，開心地表示：「很榮幸成為一份子」，並曬出妝容精緻的代言照，周子瑜皮膚透亮、狀態非常好，粉絲紛紛留言稱讚，期許偶像能接到更多廣告和代言。