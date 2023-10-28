新透天「免800萬」送5台冷氣、5萬家電！眾見致命傷收手：找麻煩
房價連年漲不停也回不去，不少人只能用距離換價格，連蛋白區都買不起，只得住到蛋殼區。民眾上網發問，好不容易找到一間總價800萬有找的全新透天厝，還送5台冷氣、5萬元家電禮及全室窗簾，但地點在偏僻的雲林鄉下，不知該不該下手，引起正反兩派看法。
記者黃韻文／綜合報導
Dcard網友以「新透天不到8百萬」為題發文徵詢意見，內文提到，由於有買房自住的需求，看了許多預售屋、建案，如果想找離市區近的地方都要1100萬以上，「好不容易看到一間開價只要800萬有找的新成屋，還送五台二線品牌冷氣、5萬元的家電禮、全戶窗簾。」讓他非常心動。
但原PO接著提到，缺點就是很偏僻，位於雲林鄉下，周圍都是田地、舊矮房。如果想到虎尾科大、民雄車站、新港奉天宮等較熱鬧的地方，騎車至少得花15分鐘，距離上班地點騎車也要28分鐘，所以相當很猶豫，想詢問眾人會不會買。
有人立刻直言不會買，並點破只要非都市計畫、鄉村建築用地都不會列入考慮，「這豈不買來給自己找麻煩的嗎？沒交通、沒建設、沒機能，一輩子都不可能發展，買那幹嘛呢？」多數人也持相同看法，認為離超商車程逾10分鐘就別選，且上班族還是要多考量通勤。
但也有人力挺原PO買下去，並舉自身例子：「我買高雄鄉下透天總價700萬，超商距離騎車約3分鐘，去小市區要騎15分鐘。但我小時候住得更鄉下，連超商都沒有，所以這個機能我能接受。」並補充提到，很多人買房是投資的角度，故首選是地點，但每個買方需求都不同，都是個人選擇。
過去是農業大縣的雲林，房價相對較低，但在科技大廠陸續進駐之下，明顯帶動房價漲幅，而隨著就業人口遷入，也大幅增加自住購屋的需求。近幾年高鐵雲林站通車後，虎尾鎮更成為購屋人首選之一。