今日必吃／台南鹹粥每天只賣4小時 「蒜頭炒飯」滿滿蒜甜超驚艷
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南，民族路上已賣了40多年歷史的「阿忠魚粥」，除了招牌鹹粥，還有肉燥飯與少見的蒜頭炒飯，同樣很受在地人青睞。
記者葉盛耀/綜合報導
台南的鹹粥專賣店，最有名的包含阿堂鹹粥、阿憨鹹粥還有悅津鹹粥等，而位在民族路上的阿忠魚粥，由一對老夫婦經營，最大特點是每天只賣大約4小時，且下午約莫16:30才開賣，看起來簡樸又老舊的店面，蘊含著許多台南在地人也會捧場的好滋味。
點一碗綜合魚粥，裡頭有土魠魚、虱目魚與蚵仔，還有芹菜提香，湯頭匯聚各式海鮮精華，鮮甜味恰到好處，外縣市的民眾應該也不會覺得過甜，而土魠魚是煎過再剁細碎放入，讓粥的整體多了個酥鬆嚼感，也添了香氣。
老饕都知道來這裡也要試試蒜頭炒飯，蒜頭肉絲炒飯每盤90元，雖然感覺稍嫌炒得過於濕潤了些，但是味道極好，沒有蒜的辛嗆味，僅有滿滿的蒜香與蒜甜，配上碎蛋與白飯，噴香又順口，相當令人驚艷。
澱粉控若是怕不夠飽，也可來碗肉燥飯，每碗30元，上頭有以陳年老滷汁滷製的帶皮肉燥丁，看起來肥滋滋，其實不肥膩，除了醬香還有油蔥香，將略甜的醬汁佐著白飯扒入口，也煞是好吃哩！
📍店家資訊
阿忠魚粥
台南市中西區民族路二段262號
(06)228-8292
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