致敬超哥！Toyz「超PINEAPPLE冰茶」10/28起開賣了 超派原價曝光
日前因超派炸雞「到此一油」事件，YouTuber超哥與網紅Toyz（劉偉健）不斷在網路上互槓！雖然事件在超派炸雞祭出優惠後緩緩落幕，但Toyz仍兌現直播中承諾，宣布自今（28）日起，拾汣茶屋將正式開賣「超PINEAPPLE冰茶」，而「原價」更是超派的做出致敬，引發網友討論。
記者潘毅／綜合報導
Toyz今（28）日稍早在社群上發文表示，旗下手搖品牌拾汣茶屋10月28日起開賣「超PINEAPPLE冰茶」，隨後公布售價：「誰最PINE？我最PINE！致敬超派炸雞，超派價原價$120！特價$99！再折$19讓你買炸雞！每杯 $80元」。
回顧本起「到此一油」事件，Toyz在10月8日踢爆超派炸雞新竹店，疑似將廢油渣倒入暗巷水溝，超哥則在10日一連發多篇文反擊開戰，最終新竹市環保局在10月12日公布調查結果，確認「超派炸雞」新竹巨城店員工倒入水溝的物質實際為「清洗鍋具之廢污水」，但仍違反《廢棄物清理法》，將依法開罰4800元罰鍰。
事後超派炸雞也推出「道歉雞排」，以1片80元優惠價格回饋消費者，並表示「超派炸雞總部對於近日浪費社會資源，深感抱歉也會深刻反省。還請大家給我們一次機會」，而Toyz則在直播中預告，要推出「超PINEAPPLE冰茶」等品項，如今也兌現承諾。
不少網友得知此消息，也紛紛笑稱「原價真的超派」、「該買超pine配超派了吧」、「價格是不是有在偷臭」、「心中有佛，手裡一杯超PINEAPPLE」。