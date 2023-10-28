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興大教授&沛美生醫發表 全台首創熷茶普洱漱口水粉劑

▲興大教授曾志正（中）與沛美生醫今聯手發表 ，全台首創熷茶普洱漱口水粉劑。（圖／沛美生醫科技提供 ）
▲興大教授曾志正（中）與沛美生醫今聯手發表 ，全台首創熷茶普洱漱口水粉劑。（圖／沛美生醫科技提供 ）

記者金武鳯/台中報導

國立中興大學今日舉辦生技產業交流研討會，興大教授曾志正攜手沛美生醫，共同發表「熷茶普洱潄口水粉」，是以普洱茶作為天然口腔保健素材，再加入烏龍茶反覆烘焙及陳放工序轉化的「熷茶」，製作成潄口水粉，不僅純天然且具有甘醇溫潤風味，還能預防齲齒，增加茶葉的實用性和銷售量。

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曾志正教授表示，普洱茶中的特殊機能性成分水解型鞣酸單寧-消脂素，能防止蛀牙菌附著聚集於牙齒形成一層生物性薄膜造成齲齒發生，相關成果已發表在 《牙醫科學期刊》(Journal of Dental Sciences)。至於烏龍茶烘焙轉化為「熷茶」，性溫和且回甘度增加，兩者都屬天然素材，他與業者合作開發成潄口水粉，在今日研討會中發表。

▲興大教授&沛美生醫今共同發表，全台首創熷茶普洱漱口水粉劑，加水即可還原成潄口水。（圖／沛美生醫供科技提供）
▲興大教授&沛美生醫今共同發表，全台首創熷茶普洱漱口水粉劑，加水即可還原成潄口水。（圖／沛美生醫供科技提供）
沛美生醫董事長廖曼華表示，傳統漱口水攜帶不便利，且外銷貨運成本較高，在運送過程也會產生大量碳足跡，沛美為了減少碳足跡及運輸成本，因此將潄口水製作成粉狀，方便民眾攜帶，又可減少塑膠瓶器使用。「熷茶普洱漱口水粉」只要加水，就可以還原成潄口水，上市後除了在國內通路銷售，將開拓海外通路，預估將為潄口水系列產品大幅增加營收，。

「熷茶普洱漱口水粉」大人與6歲以上小孩都可以使用，潄口水也能是粉劑，打破傳統漱口水使用習慣，在口腔保健市場拓展出一條新路外，由於使用素材是普洱茶及烏龍茶葉，天然溫和，也讓台灣茶轉型成養生保健及新型生活消耗性產品，提供原本沒有習慣茶的人口使用，如此一來，也可提升國產茶的實用性與需求量。





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