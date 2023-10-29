世界麵包大賽奪第3名！台灣隊高舉國旗　中國選手「嚇死閃超遠」

同婚通過已經4年！眾不懂問「幹嘛還同志大遊行」　真實答案曝光

▲第21屆同志大遊行（28）日在台北市政府前廣場舉辦，隨著疫情解封，今年來自國外的旅客朋友多超多。（圖／記者陳明中攝）
▲第21屆同志大遊行（28）日在台北市政府前廣場舉辦，隨著疫情解封，今年來自國外的旅客朋友多超多。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

第21屆同志大遊行（28）日在台北市政府前廣場舉辦，隨著疫情解封，今年來自國外的旅客朋友多超多，預估有超過17萬人上街參與盛會，場面很是熱鬧，各種裝扮爭奇鬥豔。不過就在活動結束之後，就有許多網友在社群發文詢問「同婚不是已經通過了嗎？為什麼還要一直同志大遊行」貼文引起廣大熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在同志大遊行的相關消息佈滿社群後，就有網友在臉書匿名社團發文表示「同婚都通過這麼久了，同志遊行的用意是什麼？」、「我實在不懂為何還要同志大遊行，婚姻平權不是已經通過4年多了嗎？現在的遊行訴求是什麼？」

▲一年一度的同志大遊行（28）日登場，吸引17萬人上街共襄盛舉。（圖／攝影陳明中攝）
▲一年一度的同志大遊行（28）日登場，吸引17萬人上街共襄盛舉。（圖／攝影陳明中攝）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「社會的歧視眼光都消散了嗎？只要還沒，這個遊行就是有意義」、「台灣是多元文化國家，請尊重不同性別取向的人群，你的心中有這個概念嗎？你沒有的話，你憑什麼阻止人家遊行」、「看到很多人跟不上時代，就完全可以知道人家為何要遊行」、「只要有大眾還在反同的的一天，同志大遊行都有繼續的理由」。

事實上，根據2023台灣同志遊行官網的介紹當中，就有提到「如果有人問我，同性婚姻都通過了，為什麼還要繼續辦同志遊行；或者說還有必要贊助同志遊行，讓遊行繼續辦下去嗎？」臺灣彩虹公民行動協會想法是「只要在台灣這塊土地上還有人因為自己的性別、性傾向、性別認同感到孤單、怕被羞辱，而需要隱藏自我，以致於不能過自己想要的生活，那同志遊行就必須繼續辦下去。」

臺灣彩虹公民行動協會說「我們每年都會固定在10月的最後一個週六舉辦同志遊行，邀請大家出來一起為自己的認同而走、為自己的未來而走，以及為還不能走在陽光底下的人而走，讓我們一起繼續走下去，走到性別、婚姻真正平權的那一天」。

▲一年一度的同志大遊行（28）日登場，吸引17萬人上街共襄盛舉。（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）
▲只要社會上還有人會因為自己性傾向、性別認同感到孤單，甚至是社會上對於這些族群的無法認同，同志大遊行都有其繼續走下去的必要！（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）
🟡同性婚姻合法化

2015年5月，祁家威向大法官遞交釋憲聲請，認為當年民法親屬篇婚姻章沒有讓相同性別的兩人可以成立婚姻關係違反憲法所保障的基本人權。2017年5月釋字748號公布後，大法官肯定民法親屬篇婚姻章節違憲，因此要求立法機關從解釋公布時起2年內必須要修正相關法律的不足之處。

這段期間台灣經歷同性婚姻公投，直到2019年5月22日「司法院釋字第748號解釋施行法」公布後，台灣才確定保障相同性別的2人可以成立婚姻關係，台灣在2年內成為亞洲第1個可以讓相同性別的兩人，合法成立婚姻關係的同性婚姻合法國家。

▲2023台灣同志遊行，今年已經是舉辦第21屆，吸引許多國外旅客也來參加。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行，今年已經是舉辦第21屆，吸引許多國外旅客也來參加。（圖／攝影陳明中攝）

圖輯／2023台灣同志遊行！「遊行服裝造型、直播、交通管制」一覽

亞洲規模最大同志遊行在台灣！累計近18萬人上街　精彩亮點一次看

新郎前女友「潑糞鬧婚禮」！新娘白紗沾穢物　臉部也遭殃超慘

淡江大學聯誼「男生脫到剩內褲」！畫面流出　校方證實回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞