同婚通過已經4年！眾不懂問「幹嘛還同志大遊行」　真實答案曝光

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「社會的歧視眼光都消散了嗎？只要還沒，這個遊行就是有意義」、「台灣是多元文化國家，請尊重不同性別取向的人群，你的心中有這個概念嗎？你沒有的話，你憑什麼阻止人家遊行」、「看到很多人跟不上時代，就完全可以知道人家為何要遊行」、「只要有大眾還在反同的的一天，同志大遊行都有繼續的理由」。
事實上，根據2023台灣同志遊行官網的介紹當中，就有提到「如果有人問我，同性婚姻都通過了，為什麼還要繼續辦同志遊行；或者說還有必要贊助同志遊行，讓遊行繼續辦下去嗎？」臺灣彩虹公民行動協會想法是「只要在台灣這塊土地上還有人因為自己的性別、性傾向、性別認同感到孤單、怕被羞辱，而需要隱藏自我，以致於不能過自己想要的生活，那同志遊行就必須繼續辦下去。」
臺灣彩虹公民行動協會說「我們每年都會固定在10月的最後一個週六舉辦同志遊行，邀請大家出來一起為自己的認同而走、為自己的未來而走，以及為還不能走在陽光底下的人而走，讓我們一起繼續走下去，走到性別、婚姻真正平權的那一天」。
🟡同性婚姻合法化
2015年5月，祁家威向大法官遞交釋憲聲請，認為當年民法親屬篇婚姻章沒有讓相同性別的兩人可以成立婚姻關係違反憲法所保障的基本人權。2017年5月釋字748號公布後，大法官肯定民法親屬篇婚姻章節違憲，因此要求立法機關從解釋公布時起2年內必須要修正相關法律的不足之處。
這段期間台灣經歷同性婚姻公投，直到2019年5月22日「司法院釋字第748號解釋施行法」公布後，台灣才確定保障相同性別的2人可以成立婚姻關係，台灣在2年內成為亞洲第1個可以讓相同性別的兩人，合法成立婚姻關係的同性婚姻合法國家。