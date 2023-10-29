籃籃被罵無心啦啦隊「現身球場了」！超暖舉動粉絲淚讚：最棒CEO
樂天女孩隊長籃籃，昨（28）日遭到不理性球迷攻擊，作為隊長卻沒有出席球隊唯一一場在主場的季後挑戰賽，而籃籃也親上火線解釋，因為工作關係無法排開，引發討論。不過當天晚上，籃籃無預警現身台南棒球場替球隊加油，而且還敲鑼打鼓、扛大旗揮舞，帶領球迷見證勝利，以行動證明的方式立刻獲得許多粉絲大讚，「籃籃是最棒CEO！」
記者詹鎰睿／綜合報導
遭到球迷一連串攻擊「無心啦啦隊」的籃籃，昨日親自現身台南棒球場，替自家球隊樂天桃猿加油，同行的還有樂天女孩舞蹈總監陸筱晴、應援團團長山G哥。只見籃籃一頭甜美長髮，除了應援還敲鑼打鼓，甚至揮舞著大旗與球迷們狂歡，最後也成功見證球隊以一分之差帶走勝利。
賽後，有不少球迷們紛紛大讚：「來到客場就已經證明很有心，加油！最棒的CEO」、「誰嘴籃籃29號沒上班的，來這裡看！」、「辛苦了，這麼忙還願意趕來聲援，100分的隊長」、「衝客隊現場加油，籃籃真的超棒」。
另外，同樣遭受攻擊的還有林襄，由於29日沒有被排上應援名單，就被網友們質疑是另有工作或是刻意避開緋聞男友馬傑森。對此，林襄經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「我們都尊重球團的安排喔！」至於樂天桃猿在截稿前尚未回應。