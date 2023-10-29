159人魂斷梨泰院！南韓「消失的萬聖節」 事故街道現況曝光
去年萬聖節韓國梨泰院發生嚴重踩踏事件，最後造成159人魂斷於此，引起全球關注。如今事件過去滿一週年，不少失去親屬的家屬還是走不出傷痛，那麼今年的梨泰院又是長怎麼樣呢？根據推特上許多韓國網友上傳的圖片、影片顯示，當年事發的梨泰院變得冷清許多，取而代之的是哀悼亡者的寂靜。
記者張嘉哲/綜合報導
根據路透社報導，通常在萬聖節的前幾天，梨泰院的夜店、酒吧都可以看到萬聖節相關的裝飾，但是今年非常不同，紀念亡者的海報及鮮花占據了原本擺放裝飾的位置，年輕人也選擇到其他地方過節，例如同樣是擁有知名商圈的弘大，由於跟昔日氣氛實在差太多，長年居住在梨泰院工作的居民都表示「直到今天，我才知道這週末是萬聖節」。
而根據週末網友在推特的發文都表示「這是27日的梨泰院萬聖節週末，這裡並沒有這麼的擁擠，中間有一個路障，防止人潮擁擠，整條街上不到10%的人有萬聖節服裝扮」、「萬聖節的梨泰院道路，今年都沒有年輕人來此狂歡派對了，取代的是紀念那些死者的花朵，梨泰院的萬聖節已經消失」。
而可以看見圖片中，對比去年萬聖節萬人擠爆巷弄的情況，小巷人跟人之間都能夠保持一定的距離，而事發最嚴重的斜坡道也沒有幾人，甚至道路中間透過路障擺設，區隔方向前行人潮，相對的好控管人數也不會造成雙向推擠。
據悉，去年在梨泰院踩踏事件之後，韓國警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當，並列出23名官員請求起訴，不過時至今日仍然未有任何政府高階官員因此辭職或被免職，也讓失去家屬的家人們，心中的痛一直得不到一個交代。