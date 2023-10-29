台中購物節送房子、汽車！他教天天抽3000元方法 全台民眾可參加
一年一度的台中購物節已經在（26）日開跑，活動一路到12月26日，兩個月期間天天抽3000、周周抽10萬、月月抽百萬，甚至是抽出精品好房跟百萬汽車，而且全台民眾只要到台中消費都可以參加抽獎，總獎項價值2.5億實在是太好康！國民黨台中第四選區立委（西屯、南屯）參選人廖偉翔也分享一段42秒影片，手把手教學，表示只要將發票留好，就可以參加每天抽3000元的獎金。
記者張嘉哲/綜合報導
廖偉翔提到，從現在開始在台中消費的發票都千萬不要丟掉，因為這些發票只要登錄到台中購物節APP，就可以參加各種抽獎活動。據悉，累計每500元就會得到1組序號，可以參加抽獎活動，指定的區域或者合作店家甚至有3倍、5倍累積金額可以得到抽獎序號機會，買越多中獎機會越大！
廖偉翔也說「台中市政府的用意是要刺激消費，這活動不限台中籍，任何人都可以來台中消費並參加，只要消費滿500塊就是一個抽獎名額」；貼文釣出不少過來人表示「去年台中購物節抽中了3次3000元，這次繼續加油」、「去年三組就中3000了！今年一定要參加」、「超佛的購物節，去年中2次三千元，今年拚抽汽車了」。
而這次台中購物節獎項也是相當豐厚，包括「天天抽3千元一共1250組」、「週週抽10萬一共12組」、「月月抽百萬現金2組」、「隔週抽百萬汽車1台」以及「購物節壓軸抽精品好宅1名」，總獎品金額超過2.5億元，台中購物節去年壓軸送出南區、市價約700萬元的電梯大樓2房，今年壓軸房子地點等細節仍未公布，詳細資訊可上2023台中購物節官網參考說明，說不定今年的幸運兒就是你喔！