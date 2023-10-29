陸小芬專訪／等了24年再戰金馬盼奪影后　世紀重逢《桂花巷》恩人

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1983年，陸小芬憑電影《看海的日子》獲頒第20屆金馬獎影后，後於1999年息影至2023年，睽違24年再主演傅天余執導電影《本日公休》飾演家庭理髮阿姨「阿蕊」；得知入圍金馬影后當下，陸小芬臉書、手機狂響，祝賀訊息的湧入令她很驚訝：「我在拍《本日公休》的時候就是全力以赴在拍，沒有去想別的事情，但拍完之後年年得到迴響很開心，對金馬獎我有期待，但是不敢奢想。」
回歸金馬獎大家庭！陸小芬盼重逢《桂花巷》導演陳坤厚
「藉由入圍，好像又回歸金馬獎大家庭，久別重逢的興奮！」陸小芬曾演出陳坤厚執導的1987年電影《桂花巷》，榮獲第33屆亞太影展最佳女主角，今年金馬獎60歲生日陳坤厚獲頒「終身成就獎」，陸小芬坦言兩人分隔美國與中國大陸兩地各自努力，中間雖然有斷斷續續的聯繫，但能夠透過金馬獎再度相聚，還是特別開心。至於得獎感言的準備，陸小芬沒有透露太多，僅表示：「心裡面真的是無法言喻的感謝，我也希望能被肯定一次，拿一個獎！」
張鈞甯多才多藝！影后陸小芬狂讚：實力派演員
陸小芬在《本日公休》中合作大量新生代演員傅孟柏、方志友、施名帥，扮演大女兒的陳庭妮與胡宇威已在紐約登記結婚，陸小芬像是嫁女兒一樣歡喜道：「現在的年輕藝人很棒，不會因為要演一個角色隱藏婚姻、小孩，演員本來就要經過生活的成長，不然怎麼演戲。」
北影影后張鈞甯在《查無此心》首度擔綱監製，陸小芬對她讚譽不絕，逢人就推薦張鈞甯擁有實力派能力：「我覺得她很不錯，又能夠身兼監製角色多功能，現在演員好像要具備多種能力，我覺得她就很好耶！」若有機會期盼一起合作，陸小芬直言不設限角色，能和優秀的演員合作對戲絕對是加分的。