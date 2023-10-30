台灣人過馬路「保持1習慣」！外國人秀證據：有特權？行人解答了
台灣的交通問題還需要再檢討改革，尤其今年「行人地獄」的話題不斷，不少YouTuber都以觀察台灣交通問題來當做拍攝影片題材。而近日，美國籍YouTuber崔璀璨就觀察出台灣行人過馬路時，總會有個習慣就是「先跑後走」，崔璀璨也站在路口拍攝到有路人應證她的觀察，笑翻許多台灣網友出面解釋原因。
記者張嘉哲/綜合報導
崔璀璨將自己在台灣的觀察拍攝成短片，表示台灣人在過斑馬線的時候，假如剩下幾秒的話，前期都會狂奔，但是走到一半時，即便人行道號誌轉為紅燈，但行人還是會停下來用走的，讓她感到非常好奇地表示「請問在台灣馬路過半有特權嗎？」
而崔璀璨在自己範圍完之後，也真的拍到有一名路人過馬路時，遇到只剩幾秒的綠燈時，前半段不斷拔腿狂奔，結果後半段立刻開始用走路的。影片吸引2萬人按讚，不少行人被講中紛紛回應「.....很特別的觀察，就是我」、「好好笑就是我本人，怎麼都沒發現有這件事」。
而也有不少行人解釋「前面會跑是因為那段路是『順向等候的車輛』，但是用走的那段是對向，通常來車都有一段距離，對向來車遠遠就會看到行人，就算燈號轉變，也仍舊許多人會禮讓行人」、「其實是因為行人號誌轉成紅燈之後，行車號誌也會過幾秒才變綠燈，加上是對向來車，都會有緩衝時間」、「很棒的觀察，主要是順向跟對向的問題，對向有安全距離且會禮讓行人」。
由於現在禮讓行人的新制上路之後，臉書粉專「TCPB局長室」過去也曾經製圖宣導，其中就有表示「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓，發生事故仍有民、刑事責任，行人違規則另行告發」，也就是說，行人與駕駛成為獨立事件，行人違規闖紅燈的話仍會受罰，但建議駕駛遇到闖紅燈的行人仍須停讓。