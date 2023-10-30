吃五星級飯店婚宴！他全家四口去「只包600」：可以吃20盤壽司了
新人舉辦婚禮時都會希望邀請親朋好友共襄盛舉，而出席婚禮給紅包也是傳統禮俗，因此紅包金額時常成為討論話題。近日就有一名網友去吃辦在五星級飯店的婚宴，但他全家四口出席卻只包600元，讓新郎氣到揚言絕交，原PO則不解地喊：「600元可以吃爭鮮的壽司二十盤了，真的是我包得太少嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書「匿名公社」中貼文，他表示近期有一個認識10幾年的同學結婚了，婚宴辦在五星級飯店，「席開二十桌，我帶我老婆跟一個女兒和兒子共四人去吃，我紅包包600元」，沒想到同學得知後，竟氣得和原PO絕交，讓他相當不明所以：「可是600元可以吃爭鮮的壽司二十盤了，真的是我包得太少嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛看傻留言，「絕交是對的」、「下次你什麼時候在五星級飯店辦桌～我包1000帶老公跟兒子去」、「我好慶幸沒認識這樣的同學跟朋友」。另外，也有人分享類似案例，「我遇過一家十幾口（三個小朋友，其餘大人）佔兩桌然後包600，筵席結束時兩桌菜不夠打包，鄰桌的也不放過，夠狠吧」。
事實上，《NOWnews懶人包》過去曾整理過喜宴禮金的懶人祕訣以及注意事項，若是到五星級飯店吃婚宴，行情價為：
點頭之交：2,000～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
普通朋友：2,600～3,200（1人出席）、3,200以上（2人出席）
重要朋友：3,200～3,600（1人出席）、3,600以上（2人出席）
家人、麻吉：3,600以上（1人出席）、6,000～6,600（2人出席）