超省！7-11、全聯「泡麵買1送1、每包10元」　家樂福鮭魚輪切57元

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◾農心海鮮烏龍麵買1送1（原價49元、平均特價25元），即起至10月31日。
◾五木川香水口水雞／避風塘炒蟹風味炒麵5包入，原價169元、特價119元，平均單包24元，即起至11月6日。
◾ORIN韓國100%紅石榴汁買1送1（原價35元、平均特價18元），7-11獨賣、即起至11月14日。
📌7-ELEVEN響應世界三明治日，11月2日至11月6日限5天，「咖啡＋指定三明治」平均74元起，若用大杯美式45元、JOE式醬燒烤雞蛋三明治59元，原價總計104元來算，相當於7.1折。
◾「大杯美式＋指定三明治」4組295元，平均每組74元
◾「大杯拿鐵＋指定三明治」4組325元，平均每組81元
◾「純奶茶／純奶青＋指定三明治」4組310元，平均每組78元
🟡全家
全家和大阪生吐司名店嵜本SAKImoto backery合作，聯手推出獨家新品「柚子胡椒湯麵」，原價39元，即日起至11月28日兩件特價69元，另外搭配SUNMAI黃金柚啤酒，可享129元合購價，優惠二擇一。
◾媽媽煮藝義式紅醬培根義大利／青醬雞丁義大利麵，原價45元，10月31日前特價39元。
◾雙響泡、味味A、隨緣、味味一品指定品項同品牌第二件8折，即起至10月31日前。
🟡全聯
以下優惠期限自即日起至11月2日
◾鄉傳蒜味肉羹湯麵4入單袋119元，買1送1，平均每包15元。
◾鄉傳台式酸辣湯麵4入單袋119元，買1送1，平均每包15元。
◾興霖五木純麵煮意原味8片裝特價52元，平均每片6.5元。
◾維力素飄香當歸枸杞風味麵／麻辣燙風味麵／素紅燒牛風味麵／素排骨雞風味麵／野菜多風味麵（皆為5包入），每袋特價65元，平均每包13元。
◾味丹味味麵精燉肉燥湯麵5入，特價65元，平均每包13元。
◾營多拌炒麵（原味／辣味／辣味牛肉風味）、營多青檸牛肉風味湯麵，原價12元，任選2包20元，平均每包10元。
🟡家樂福
挑戰市場最殺價，家樂福宣布「挪威鮭魚輪切100克」57元，全台家樂福量販分店／全台家樂福超市分店銷售至11月15日。
📌家樂福秋季泡麵優惠情報（即起至11月7日）
◾味味Ａ辣排骨雞風味乾麵123克4包，原價95元、買1送1，平均單包11.8元。
◾米大師湯泡飯（常溫）番茄羅宋／波菜蛋花，特價55元。
◾一度讚麻辣牛肉鍋袋麵180克3包，原價159元、特價129元。
以下商品享會員紅利10倍送（等同3%現金回饋）
◾滿漢大餐Gold碗麵金牛肉麵／熗牛肉麵89元。
◾KiKi拌麵椒麻蔥油5包入，原價299元、特價225元。
◾味丹酒膳袋麵麻辣牛肉麵／排骨3包入，原價138元、特價119元。
◾中農馬尾絲川味酸辣小寬粉，原價149元、特價109元。
◾老媽拌麵麻辣／擔擔麵／蔥油開洋，原價205元、特價185元。
🟡愛買
即起至10月31日發動「好麵到」檔期，精選140款泡麵、麵條5折起。
◾維力辣炸醬麵重量包123克×4包，原價115元、特價82元
◾韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵單包145克，售價65元、第2件5折
◾金車漢寶杯麵系列3入組，原價105元、特價81元
◾馬來西亞A1肉骨茶麵4包，原價139元、特價1119元