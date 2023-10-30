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天后闆妹2日營業額2億！尪曬8億申報單　打臉丟丟妹「聽聽就好」

▲天后闆妹（右）2日創造2億營業額，丟丟妹聞訊表示「聽聽就好」，天后闆妹老公附上證據打臉丟丟妹。（圖／樓頂揪樓下、天后闆妹臉書）
▲天后闆妹（右）2日創造2億營業額，丟丟妹聞訊表示「聽聽就好」，天后闆妹老公附上證據打臉丟丟妹。（圖／樓頂揪樓下、天后闆妹臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

人氣直播主「天后闆妹」日前在生日慶活動2天達到2億元營業額，驚人的業績數字也引來不少網友質疑，闆妹老公「豪哥」也在IG附上證據，還截取一段丟丟妹（李明珊）在記者會的影片所說的疑似嗆聲言論，「我是覺得，聽聽就好」，放在自己曬出申報單的影片中，火藥味十足。

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▲李明珊（丟丟妹）離婚後更漂亮了。
▲丟丟妹26日出席代言活動，被問闆妹營業額，表示「聽聽就好」。（圖／資料照）
▲豪哥雖然把丟丟妹打馬賽克，但仍能認出是丟丟妹當天記者會的模樣。（圖／howda_pillar IG）
▲豪哥雖然把丟丟妹的臉打馬賽克，但仍能認出是丟丟妹當天記者會的模樣。（圖／howda_pillar IG）
丟丟妹和天后闆妹堪稱直播界兩大天后，丟丟妹26日出席記者會，被問到天后闆妹2天創下2億元營業額，她表示「嗯…我是覺得…嗯滿厲害的啊…聽聽就好」，也有不少網友認為天后闆妹「整天鬼扯就飽了」、「沒根據的2億」、「感覺有點心虛」，對此，闆妹老公豪哥不忍了，製作出一段影片，還截取丟丟妹在記者會上的那段話，並放上營業額的申報單，打臉酸民。

▲▼天后闆妹老公曬出證據打臉酸民。（圖／howda_pillar IG）
▲▼天后闆妹老公曬出證據打臉酸民。（圖／howda_pillar IG）
▲▼天后闆妹老公曬出證據打臉酸民。（圖／howda_pillar IG）
 
豪哥放上多張營業額申報書，包含情人節活動2.1億、母親節活動2.3億、龍五生日慶1.3億、闆妹生日慶2.1億等，一舉打臉所有酸民。網友見狀表示，「查稅別錯過的意思？」豪哥落落大方回應「查起來。」

▲「天后闆妹」吸金功力一流。
▲「天后闆妹」吸金功力一流。（圖／資料照）
28日闆妹舉辦見面會時，被問到丟丟妹，原先被工作人員阻擋回答，她坦率表示自己可以回應，「這不同領域，她（李明珊）在她的領域Top one，我在我的領域，我也覺得我很不錯。」展現大器的一面。

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