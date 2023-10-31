萬聖節最強變裝！偉晉砸8萬成《鬼滅》上弦鬼 網讚好萊塢等級
一年一度的萬聖節又到了！台灣每到這個時候，路上總是會有不少人奇裝異服裝扮出籠，朋友之間也會舉辦變裝派對來同樂，但這麼用心的萬聖節裝扮你有看過嗎？歌手、主持人黃偉晉等明星一行人今年再度舉辦萬聖趴，黃偉晉繼去年扮演日本知名動漫《咒術迴戰》的角色「兩面宿儺」後，今年又突破自我，砸下8萬元扮《鬼滅之刃》上弦肆半天狗的其中一個分身「憎珀天」，獲得全場投票第一名殊榮，其他同場還有小木偶、飛天小女警反派等用心作品，被網友讚爆。
記者張嘉哲/綜合報導
日前《娛樂百分百》萬聖節特別節目裝扮還不夠看，主持人偉晉、小賴，經常上節目的艾莉兒、雨婷、李懿、徐凱希、楊士弘、孫沁岳、龔言修、荳荳、紀卜心等人私下又再度舉辦萬聖派對，其中最令人驚豔的就是偉晉，他扮演《鬼滅之刃》上弦肆半天狗的其中一個分身「憎珀天」，透露自己總共花費7至8萬元，最後在眾人投票環節跟雨婷並列第一。
偉晉表示「自己在追鬼滅之刃的時候，看到半天狗就決定要變裝成這個角色，提到角色實在太帥非常喜歡，但是因為沒有現成的衣服，後面那圈鼓也很逼人，讓我真的很卻步，只好全身訂製，沒想到強大的服裝組搞定了」，強大的妝容讓不少網友狂讚「全台最屌萬聖節裝扮.....只服偉晉」、「偉晉跟雨婷根本太誇張了.....」、「偉晉這個用心程度根本好萊塢等級，不過荷包哭哭了哈哈哈」。
而其他出場的藝人也是精心打扮，像是和偉晉並列第一的雨婷，則是扮演成《飛天小女警》的反派HIM，雨婷特別訂製的超高高跟鞋完全站不起來，笑翻眾人；另外還有小賴扮《咒術迴戰》的真人，在加分題時也不小心把假髮甩掉大爆笑；孫沁岳則也是《鬼滅之刃》的角色音柱、龔言修則是《鬼滅之刃》上弦參猗窩座；另外還有徐凱希的柯南以及李懿的黑影人，一搭一唱相當搞笑。
最終的投票環節，由《鬼滅之刃》上弦肆半天狗的其中一個分身「憎珀天」的偉晉以及《飛天小女警》的反派HIM的雨婷並列冠軍，而紀卜心扮演的小木偶則是排名第三，最後一名則是徐謀俊，扮演成簡單的龜仙人不被買單。