歐洲買名牌包不怕被搶！台灣人「1招」神解 專櫃店員都驚訝
在疫情解封之後，不少人都會出國遊玩，對於台灣人來說到歐洲遊玩雖然令人嚮往，但到了當地需要防範氾濫的小偷生態，成為出國前必做的功課。然而近日就網友分享，自己到歐洲旅遊時買了名牌包，為了不要避免被偷，於是靈光一閃拿出台灣經典「紅色條紋塑膠袋」裝起來，瞬間變超低調，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「歐洲自由行全攻略」貼文指出「日前到法國巴黎旅遊，幫家人買了個LV包包，雖然價格不是最頂的那種，但是為了防範小偷所以我就套上台灣特有的紅色條紋塑膠袋」該網友提到「我沒有本錢遇到小偷，況且沒被偷過的人都說歐洲治安好，被偷過的人則是永不忘記」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這個有夠實用耶，立刻筆記」、「我買包包的時候也跟專櫃店員說不要紙袋，拿台灣那種便宜的外包裝裝起來，真的很低調，店員也很驚訝」、「我看導遊也是背個黑色大提袋，以免被叮上，他自己兩次被扒手扒走錢，損失慘重」、「有些名牌包紙袋大到爆超顯眼的，你這招很不錯」。
事實上，過去在該社團，就有不少人分享在歐洲旅遊被小偷竊取財物的經驗，發現歐洲小偷無所不在，會利用一些外套當作手部的遮蔽物，等到像是電車、街道等擁擠的地方時，趁亂偷走旅客的錢包，也會有同夥擋路讓竊取的小偷逃之夭夭，不少社員都有慘痛經驗，提醒到歐洲遊玩一定要小心謹慎。