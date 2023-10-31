債務糾紛釀殺機！葬儀社員工槍殺友人 400萬和解改判16年定讞
2021年10月間，宜蘭葬儀社一名23歲劉姓員工，因向羅姓友人催討債務23萬元未果，加上雙方又有感情糾紛，劉男竟製造假車禍，逼羅男下車後又喝令其「站好」，之後持槍朝羅男頭部「行刑式槍決」。案經法院一、二審，審酌劉男犯後主動自首，依殺人罪判刑18年；更一審考量劉男以400萬元與羅男家屬達成和解，改判16年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
記者林盈君／綜合報導
據起訴書指出，劉男與22歲羅男本為好友，但雙方之間有23萬元債務糾紛，另外，劉男透過通訊軟體，向曾為小學同學的羅妻表達追求之意，種種恩怨讓雙方友誼破裂，爆發多次爭吵。心懷怨憤的劉男於前年10月間，駕車尾隨羅男車輛，製造假車禍誘使羅男下車，並大聲喝令其「站好」，之後持槍近距離朝羅男頭部「行刑式槍決」，與羅男同車的吳姓友人也遭波及。
劉男犯案後自首，案經宜蘭地院一審、高等法院二審，認為劉男僅因私人恩怨，就持槍殺人，但考量劉男主動自首，因此依殺人罪判刑18年、殺人未遂罪判7年、非法持有非制式手槍罪判2年8月。案經最高法院撤銷發回，更一審就上訴的殺人罪進行審理，審酌劉男以400萬元與羅男家屬和解，殺人罪改判16年。最高法院駁回上訴定讞。
※【NOWnews 今日新聞
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