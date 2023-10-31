房市／台積電不去龍潭了！信義房屋分析桃園平鎮房市優勢

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信義房屋桃一區協理詹智偉表示，官方統計顯示，全國500大製造業在桃園設廠者就超過200家、連續9年工業產值全台第一；電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業，也以桃園為重鎮，加上能串連相鄰的新北、新竹而形成產業鏈，而桃園同時還具備航空城區位優勢。
因此，詹智偉認為，雖然台積電確定不到龍潭設廠，對龍潭在地短中期難免有影響，但對於鄰近較為成熟的商圈如平鎮等地而言，不至於產生衝擊，主要仍是原有的產業鏈所帶來的人口紅利，以及原本的在地人口，足以支撐房市。
而以平鎮為例，詹智偉觀察，屋齡10年內大樓屬多數購屋族最喜愛的標準品，目前成交單價約落在25至30萬左右，新成屋成交單價則約30至33萬；近一年政府對房市有調控，房價緩漲，對有預算考量、剛性購屋需求的族群而言，無論看屋的時間、選擇，乃至於議價空間，都會相對有彈性。
信義房屋平鎮南勢店專員黃昱翔也表示，近一年來因台積電設廠傳聞，確實有一些台積電職員來電詢問附近物件，後續台積電取消龍潭設廠的消息雖然震撼，但對於當地房市影響有限，主因在於台積電原預定設廠的位置為舊工業區旁的龍潭園區，附近並沒有特別多的建案。
黃昱翔說明，而平鎮的南勢重劃區一直以來都是平鎮區社區大樓建案較多的區域，又因近66快速道路、又有兩大量販店、交通生活機能方便，因此向來很受中壢市區的居民、附近工業區上班族青睞，移轉量不錯，在地的購屋族群已足夠支撐平鎮房市，因此台積電取消設廠的消息對當地房市影響有限。