女戰神槓小哥哥艾理！AV導演爆：他只是魁儡 內幕「藏上億利益」
知名YouTuber「小哥哥艾理」以街訪形式探究兩性議題走紅，近年來創業後尺度大開，邀請男女配對上演親密行為的戲碼，來印證產品成效，評價褒貶不一。而有女戰神之稱馮語婷近日出面爆料，表示「小哥哥艾理找染毒的女生拍片賺錢」號召網友檢舉他的粉專。對此，AV導演圤智雨就表示「馮語婷搞錯重點，小哥哥艾理只是傀儡，整個色情產業背後產業鏈商機可高達上億元」。
記者張嘉哲/綜合報導
圤智雨在臉書發文表示「當女戰神馮小姐號召全網友去檢舉小哥哥艾理粉專，以及請司法調查的狀況之下，我只想說，他只是個傀儡，這樣的傀儡要幾個有幾個！你知道這樣背後的產業鏈商機有多大嗎？這是整個色情產業上億的利益耶！你覺得背後的大佬有可能這麼蠢的，讓這樣的商機斷在小哥哥艾理身上嗎？」
圤智雨提到「一個色情產業鍊賣得不是只有流量，一定要有可以運行的資本與利益，所以大家請努力思考一下，這個商業產業裡賣的是什麼？當然是壯陽藥、雞房甚至是高流量未來可創造出極高價值的付費配對APP，這些才是重點，推倒一個傀儡，只要拱上另一個傀儡就行，所以整起事件是劃錯重點了」。
對於圤智雨的說法，馮語婷及小哥哥艾理都尚未回應此事。至於小哥哥艾理115萬粉絲追蹤的臉書粉專被下架，他日前上片表示臉書粉專是他自行關閉的，並非被下架，因為團隊未來有新的拍攝計畫及布局，他也沒有要退出YouTube界。