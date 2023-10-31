小學生「瘋玩蘿蔔刀」！家長爆：學校宣布禁帶　老師意見被讚爆

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近日就有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「我們學校直接廣播禁止攜帶蘿蔔刀到學校.....想請問有什麼危險性嗎？」貼文曝光後，不少家長紛紛回應表示「我兒子學校也廣播禁止攜帶蘿蔔刀了」、「我兒子學校也是說不能帶這個，改在家自己玩」；不過也有家長表示「矯枉過正，美工刀可以帶，蘿蔔刀不行？」
而高雄市港和國小劉育豪老師就分享自己的觀點，透露自己跟班上的小朋友們探討「蘿蔔刀」的危險性問題，劉老師告訴小朋友「我覺得它有危險性，但也沒有危險性」，小朋友則回應「老師的意思是，只要好好用，就沒有危險性，但要是亂來、亂用，就有危險性」，劉老師點頭表示認同。
劉老師舉例「如果是一把塑膠直尺，你拿來亂刺別人的話，還是具有危險性」劉老師告訴小朋友「事實上，我們班本來就沒有禁止帶玩具來學校對吧？所以，這個東西，我也不會叫你們不能帶來，但是，我希望你們好好使用它，自己甩來甩去地玩也就可以了，不要對著別人身體的任何部位比劃，不要造成傷害，就很ok！」小朋友也點頭表示瞭解。
劉老師說「對我來說，直接下達禁令，很快，也算盡了告知的義務，但更重要的，是要讓孩子釐清觀念，其實才可以推及其它；要不然，誰知道下一波又是怎樣的玩具會流行起來，一次次在那邊禁禁禁，並非治本之道」該篇貼文讓許多家長大讚劉老師的智慧！