火場逆行者3／多數企業缺乏風險意識　主動式智慧防災漸成趨勢

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民國86年聯電子公司聯瑞大火毀掉百億廠房，是台灣歷史上企業火災損失最嚴重的一次，當時無情火也燒傷聯電的鴻圖霸業，創辦人曹興誠有感於半導體業化學品危害度非常高，非一般政府所屬的消防隊所能了解，因此決定不惜成本自組消防隊。
民國88年4月，聯電正式成立高科技消防隊，隸屬於風險管理暨安環部，為國內電子業唯一成立專屬消防隊之企業，除配有政府等級消防車及救助器材外，同仁甚至定期接受火場專業訓練，具有實際救災能力。聯電並於102年正式成立聯電消防隊南科分隊，負責執行南科廠區安全防護與搶救應變任務。
聯電消防隊隊員每2年一任，民國112年已邁入成軍24年，全職隊員12位及任務編組消防隊員100位，大部分具備碩士學歷與半導體專業技能。今年4月，聯電才與消防署合作舉辦化學災害搶救訓練，除可擔任公司內部災害應變能量外，也開啟企業與消防單位合作機制，主要是讓消防弟兄面對毒化災、高科技廠房化學物質液體或氣體管線洩漏等災害如何在確保自身安全條件下進行搶救，而廠方自衛編組或廠方消防隊也能協同消防員展開救災模式。
台積電積極挖角消防員 傳年薪高達360萬元
而台積電近年在台積極擴廠，為因應各廠區需求，也祭出高薪挖角消防員，外傳年薪高達360萬元。台積電基於強化廠區安全與風險管理的目的，公司確實有招募具專業經驗，包含消防背景的人才在各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務。
台積電強調，這是貫徹ESG（環境、社會責任及公司治理）永續為目標，因此積極招募具有消防設備師證照的消防人員。據了解，台積電所需消防員的工作內容分別有完成建築物消防安全設備圖說審查作業程序、申請建築物消防安全設備查驗、日常消防維護和風險管理。
宇瞻主動式智慧防災 客製化加強中小企業工廠安全
科技大廠高規格防災，但台灣中小企業眾多，如何提升企業自主防災與安全管理成為最重要課題。宇瞻近幾年研發主動式智慧防災系統，希望透過工業物聯技術，監控客戶環境與設備，達到及時通知預警與通知災害，也就是當工廠環境數值出現超標或異常時，可以提前把逃生門打開，或是自動斷電來有效避免火災的發生或蔓延。
宇瞻專案業務經理徐正杰表示，一般工廠、商辦或是百貨空間都有消防系統與消防設備，如滅火器、灑水器或偵煙器，有些還會搭配人員巡邏，或是做一些定期的防災宣導或避難訓練，但這些都屬於比較被動式，「基本上當你需要用到這些消防設備時，其實已經受到災害了」，且往往只能事後補救，無法做第一時間有效的處理，只能趕快離開現場。
宇瞻的主動式智慧防災系統，就是希望可以在火、在災害出現以前，於黃金期可以採取措施，不要使用到消防設備是最好的，且可以依據客戶既有的設備，再去加裝或強化智慧防災系統，等於很彈性客製化能在客戶預算內達到一定成效。
科技大廠好無奈廚房常「出槌」 產線竟被迫停工
宇瞻的主動式智慧防災系統推出已4、5年，客戶遍及製造業、生技產業、科技業與大學校園。徐正杰指出，他們有個科技大廠客戶，全台擁有47個廠房，每個廠房員工都有500到1000位，以往找廚房承包商時不時都會發生，因人員暫時離開，煮食悶煮而導致煙霧瀰漫觸發消防系統的窘境，嚴重時不僅警消會到場，還得進行人員疏散，甚至產線被迫停工。
說來尷尬，科技大廠產線有智慧監控讓產線順利，但廚房領域卻無法預警，甚至還威脅到產線成為客戶痛點。而宇瞻針對客戶既有的設備，再客製化搭載主動式智慧防災系統後，即便廚房人員暫時離開廚房，也有系統去介入控管環境，一旦數值異常就會提醒人員查看，而該客戶在全台廠房的廚房都導入這套系統後，以往一周出現10幾次觸動消防系統的頻率，到現在已經大大降低，讓客戶非常滿意。
徐正杰指出，現階段企業主觀念還是停留在工廠環境只要有消防系統與設備就足夠，殊不知一旦有員工死亡或是廠房損害，屆時得面臨高額機具設備等資產的損失、產線停擺、交貨延遲違約賠償、員工傷害賠償等。若是主動式智慧防災做好，其實可以減少與預防人員與廠房災害的發生，進一步推升產能效率、增加產值，以長遠來看可以達到節省成本的效應，且系統平台搭配監控螢幕，在LINE上「可視覺化」相關數據與現場實況，企業主管理上不僅便利也能很快上手。
中小企業工廠不能心存僥倖 提升自主安全管理降低風險
談到目前企業的防災，國立陽明交通大學土木工程系副教授、台灣防災產業協會監事單信瑜表示，目前大部份的企業雖有依法設置消防自衛編組或毒化災應變編組，但多半沒有紮實和務實的訓練，演練流於形式、應付了事，政府機關要求演練，大都只是簡單繳幾張照片備查，員工自己也不在意、認為不重要，也不想做，使得真正災害時很少完整發揮作用。「整體缺乏風險意識，不想在安全上花時間，這才是問題的根源。」
而曾經在第一線火場擔任指揮官的台灣警察專科學校消防安全科主任邱晨瑋則說，其實國內科技大廠在智慧防災監控做得很好，但台灣中小企業非常多，即便在科學園區，各家的安全風險控管規格落差也很大，只靠警衛巡邏安全的所在多有，更何況台灣還有8萬多家違章工廠，有些工廠晚上甚至連警衛也沒有。他強調，企業主不能心存僥倖，唯有自主提升安全，才能降低風險、避免憾事再度發生。