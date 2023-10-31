影／學Curry耍帥不成變小丑 Poole繼「射後不理」後又一搞笑力作
NBA巫師今以107：126慘敗給塞爾提克，而後衛Jordan Poole又再度因為搞笑舉動，登上了媒體版面。此役他疑似因為要耍帥，結果投籃遭到Kristaps Porzingis賞了一記火鍋，場面非常尷尬。
記者廖聿偉/綜合報導
首節Jordan Poole發動快攻，但他並沒有直接殺到禁區，而是在罰球線附近放慢速度，並悠哉的把球帶到三分線外，還耍了一次背後運球，以為能出其不意的投籃，未料悲劇發生了。
Jordan Poole自以為能出其不意投三分球，沒想到被Kristaps Porzingis逮個正著，賞了一記火鍋，而巫師此波攻勢就在Jordan Poole不知所云的舉動給瓦解。
這已經不是Poole本季第一次搞笑，日前他在對上灰熊比賽中，一次三分球出手後「射後不理」，自信地直接轉身看向對方板凳席，未料球卻沒有投進，讓場面非常尷尬。
美國球評指出，Jordan Poole過去在Stephen Curry身邊打球，許多動作和打球風格很明顯都在模仿Curry，但畢竟兩人的實力還是有段差距，「很多動作Curry做出來渾然天成，帥度破表，但Poole卻像個小丑、諧星，很像在搞笑。」
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