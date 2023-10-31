NBA／Poole為何離開勇士？名將Iguodala吐真言：防守破、性格執拗
24歲的年輕後衛Jordan Poole本季從勇士轉戰巫師，展開生涯新旅程，不過近期多次因在場上的搞笑舉動登上媒體版面。前勇士名將Andre Iguodala也在節目中評論這名後起之秀。
記者廖聿偉/綜合報導
Iguodala透露，Jordan Poole在勇士2021-22球季贏得NBA總冠軍後，一度被球團視為未來核心，甚至不惜與他簽下一紙四年1.4億美元的大合約，不過他與隊友Draymond Green在訓練時大打出手，加上防手非常破，成為最後離開灣區的主因。
Jordan Poole上季三分球命中率33.6%，寫下自菜鳥年後新低，而且防守上成為球隊黑洞，他在聯盟每場至少出賽30分鐘的後衛中，防守真實正負值為-2.61，全聯盟第二差，只比騎士Caris LeVert的-3.05好一點。
另外，Jordan Poole性格執拗，與部分隊友相處不融洽，像是和勇士奪冠老將Draymond Green打架就是不智的舉動，連總教練Steve Kerr也對Poole的信任感大幅下滑，也成為Poole離隊的主因。
不過Iguodala也給予前隊友、小老弟Poole祝福，「巫師是一支較年輕的球隊，不像勇士近年都被球迷賦予爭冠的重任，Poole應該能在華盛頓找到信心，繳出不錯的成績單。」
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