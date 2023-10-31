寶可夢「3D豪華球」悠遊卡明預購 漲價100元！售價、通路一次看
超受歡迎的3D造型悠遊卡系列之「寶可夢精靈球悠遊卡」，將推出第5款「3D豪華球」，明天、11月1日上午11時起，至11月12日23時59分止，限時12天預購，單顆售價499元，7-11、全家通路都有賣，而線上則是Pinkoi獨家，2顆一組售998元，會員限購1組。不過，相較去年推出的「3D大師球」單顆賣399元，3D豪華球一口氣漲了100元。
記者徐銘穗/綜合報導
「寶可夢」系列作品在全球有多達7000萬的粉絲，年齡層從小學生到長輩都涵蓋在內，堪稱史上最成功的授權之一，2019年起悠遊卡公司推出首款經典的紅白球寶可夢3D造型悠遊卡，開賣後秒殺。陸續再推出「高級球」、「超級球」、「大師球」，也吸引粉絲搶購，成為卡迷、粉絲每年期待的系列商品。
悠遊卡公司指出，「豪華球」在寶可夢劇情中，是一款住起來十分舒適的精靈球，捉到的野生寶可夢容易和訓練家變得親密，是訓練師熱愛的精靈球之一。
這次推出的「寶可夢造型悠遊卡-3D豪華球」的設計注重細節，追求真實還原。球體採用鏡面黑，霧金、紅配色塗裝，搭配銀色立體邊框，質感加分。感應後會發出綠光的設計，使用時別具趣味，彷彿置身寶可夢世界，值得收藏。
悠遊卡公司表示，「寶可夢造型悠遊卡-3D豪華球」於11月1日上午11時起至11月12日23：59，在全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort、電商通路Pinkoi預購，每張售價為499元，過去沒搶到的寶可夢粉絲們務必把握機會。
此外，繼上一波一卡通公司與國際知名經營VTuber的hololive production攜手合作，打造全球首次的聯名一卡通造成搶購熱潮後，將於2023年10月31日推出hololive production X iPASS第二彈，將帶領粉絲們展開經典台灣之旅。