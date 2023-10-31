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黑嘉嘉姊姊是大正妹！黑萱萱被譽「嫩版田麗」　從小自帶仙女濾鏡

▲黑嘉嘉姊姊黑萱萱（右）外貌出眾。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉姊姊黑萱萱（右）外貌出眾。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

不少明星的家人同樣擁有亮眼外貌，長相曝光後紛紛被拱出道當藝人，電競女神解婕翎大陸尤物迪麗熱巴的表妹邵雨薇的姊姊和妹妹，29歲「圍棋女神」黑嘉嘉的親姊姊也是混血正妹，被譽為「嫩版田麗」，過去姊妹倆不時公開亮相，讓網友忍不住讚嘆：「家人基因強大」、「姊妹聯手出擊...美慘了」！連黑嘉嘉都形容姊姊天生自帶濾鏡。

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▲▼黑嘉嘉與黑萱萱（左）再同框。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑萱萱（上圖左、下圖右）和黑嘉嘉相差2歲，感情非常好。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉（左）在IG分享與姊姊黑萱萱的合照。（圖／黑嘉嘉IG）
台、澳混血黑嘉嘉有個大2歲的姊姊黑萱萱，與妹妹一樣，黑萱萱有著濃眉大眼、精緻又深邃的五官輪廓，氣質出眾，舉手投足彷彿飄出仙氣，黑嘉嘉曾多次分享幫姊姊慶生的合照，黑萱萱立體又迷人的臉孔及清新脫俗的氣場，一票網友留言：「完全不同類型的漂亮」、「滿滿的氣質外露」、「哇！也是仙女」！還有人說黑萱萱有資深女星田麗年輕時的味道。

▲黑嘉嘉親姊黑萱萱顏值超高。（圖／MOMOTV大雲時堂提供）
▲黑萱萱（左一）曾和黑嘉嘉（右一）上訪談節目。（圖／MOMOTV大雲時堂提供）
據了解，黑嘉嘉和黑萱萱小時候一起拍過廣告，不過姊妹倆興趣不同，黑萱萱從事翻譯工作，2021年和黑嘉嘉一起上李四端主持的節目《大雲時堂》，透露目前單身，很嚮往當媽媽，對婚姻的想法是「只要有愛，不一定需要法律的約束」，黑嘉嘉還說：「從小看姊姊就帶有濾鏡，總是覺得姊姊是全世界最美、最棒的！」

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