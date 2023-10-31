控台南市府、消防局違法調職！女隊員聲請國賠求償146萬餘元敗訴
台南市消防局一名李姓女隊員，因曾說怕火、不敢進火場打火及搜救，又時常口頭告假被消防局長調往內勤，負責門口登記出入，李女不滿控告台南市府與消防局違法調職、聲請國賠求償146萬1172元；台南地方法院認為，調職令未經主管機關認定是違法，相關支出費用不得向消防局求償，因此判其敗訴。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，台南市消防局李姓女隊員，被從外勤分隊調到內勤工作後，少了危險加給又增加通勤相關支出，認為對其工作、生活造成不便，並將危險加給、精神慰撫金、交通車輛牌照稅、保險費、維修保養費用、油料、高速公路過路費、加班費、誤餐費等費用加總後，向台南市府與消防局求償146萬1172元。
對此，台南消防局稱李女未進火場打火，進行搜救任務，加上時常口頭告假，還同仁互動不良，因此被從外勤單位調到內勤部門，目前在較偏遠的消防分隊服務，並表示調職是首長職權，未違反法律規定，也因為內勤無從事救災危險勤務，自然無權請求危險加給。
台南地方法院審理後，法官認李女調職是消防局長核定，提告對象應是消防局，並非台南市政府，不得向市府求償，至於秘書室疑似無「隊員」職位，調職應循公務人員保障法、訴願法或行政訴訟法等程序尋求救濟，台南地院無權認定此調職是否合法，只能尊重此調職令，且由於調職令未經主管機關認定是違法，李女調職後支出的費用，自然由她自行負擔，因此不得向消防局求償，最終判處李女敗訴。