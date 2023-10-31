不是誤植！日本料理菜單英文翻譯「台灣＝Tokyo」 內行人秒懂
圓山大飯店日前在菜單英文翻譯上出大錯，把中華民國的英文寫成「People's Republic of China」，引發軒然大波。有位日本網友在社群網路上分享了一張日本料理的菜單照片，只見菜名為「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」的英文翻譯，卻是寫著「Tokyo Mazesoba（東京乾拌麵）」，把台灣翻成Tokyo，掀起討論。不過有內行人指出這不是誤植，而是巧妙的翻譯。
記者倪浩軒/綜合報導
這位日本網友在X（前身推特）上分享了一張照片，照片內容為日本料理的菜單，簡單寫著菜名與價錢以及英文翻譯，但就是這「Tokyo Mazesoba」讓許多網友不解，簡單一張照片引發熱議，獲得超過4萬位網友按讚，超過230萬次瀏覽。
原PO指出自己喜歡菜單將日文和英文翻譯成不同地名的巧思，但到底為何台灣乾拌麵會被翻譯成東京乾拌麵呢？原來，日本台灣交流協之前曾解釋過，所謂的「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，來源要回溯到誕生於1970年左右的台灣拉麵，一位從小在日本長大的台灣人，萌生了將擔仔麵引進日本的念頭，經過多次改良並加上獨特辣味配方後，成為現在的名古屋知名佳餚「台灣拉麵」。
之後，其他店家想要模仿名古屋的台灣拉麵，卻總是做不出相同味道，在模仿過程中卻意外蹦出「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，台灣乾拌麵使用了辣味肉燥，並放入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料，完全是日本人在日本的發明，是台灣所沒有的「台灣料理」，這就是「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」的由來。
對日本人來說，他們已經熟悉台灣乾拌麵與台灣拉麵和台灣料理之間，前世今生的複雜關係，但要翻譯成英文，比起大費周章地解釋來源典故或是直翻為台灣讓客人誤會，翻譯成「Tokyo Mazesoba」確實更為傳神呢。